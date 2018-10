Per ammirare la poesia dell’autunno l’ideale è fare una bella passeggiata nei boschi , lontano dal frastuono della città. Ci sono luoghi del mondo in cui la natura si mostra in tutto il suo fascino: il foliage offre una prospettiva nuova per completare un itinerario di viaggio o, semplicemente, per prendersi una pausa e immergersi nei colori. Ecco dieci cartoline autunnali dai luoghi più affascinanti del mondo

Foliage: i luoghi più belli del mondo per ammirare l’autunno Yukon - Canada Istockphoto 1 di 10 Oxbow Bend – Wyoming – USA Istockphoto 2 di 10 Vermont – USA Istockphoto 3 di 10 Kyoto – Giappone Istockphoto 4 di 10 Leh ladakh – India Istockphoto 5 di 10 Engadina - Svizzera Istockphoto 6 di 10 Monti del Karwendel - Austria Istockphoto 7 di 10 Moravia - Repubblica Ceca Istockphoto 8 di 10 Monte Bianco – Val Ferret – Italia Istockphoto 9 di 10 Monte Cimino - Italia Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

YUKON - CANADA - Questa regione, situata nel Nord-Ovest del Paese con capoluogo Whitehorse, prende nome dal fiume Yukon, che nella lingua locale significa "grande fiume". Le foreste coprono il 57% della superficie della regione e regalano splendide vedute.



OXBOW BEND – WYOMING – USA – E’ una delle località più famose e fotografate del Grand Teton National Park. Il parco si estende su una superficie di 1.254 km² ed è noto per i suoi paesaggi montuosi dominati dal monte Grand Teton, che si eleva fino a 4.199 m d'altitudine.



VERMONT – USA – I grandi spazi, le sterminate foreste e gli splendidi laghi del Vermont fanno di questo Stato americano uno scenario incomparabile in cui ammirare i colori delle chiome degli alberi. Una bellezza che si moltiplica per due quando l’immagine del bosco si riflette sulle acque dei laghi.



KYOTO – GIAPPONE – I curatissimi giardini dei templi nei pressi della città giapponese sono il luogo ideale per contemplare il colore rosso delle foglie. Il foliage in Giappone è un’attrattiva turistica che si affianca a pieno titolo, nell’apprezzamento dei viaggiatori, allo spettacolo della fioritura dei ciliegi.



LEH LADAKH – INDIA – L’autunno in India offre un clima particolarmente gradevole e temperato. I colori diventano stupendi, come nell’immagine di Leh Ladakh, una zona nell’estremo lembo settentrionale del Paese, vicino alla catena montuosa del Karakorum.



ENGADINA - SVIZZERA - E' una delle regioni della Svizzera che d'autunno offre scorci straordinari, tra boschi, alberi multicolori e laghetti incantati. Si raggiunge anche con il Trenino rosso del Bernina, in un itinerario super classico con la ferrovia Patrimonio dell'Umanità Unesco.



MONTI DEL KARWENDEL - AUSTRIA - Colori d'autunno anche sulle montagne del Tirolo settentrionale, non lontano dal confine con la Baviera.



MORAVIA - REPUBBLICA CECA – Le zone vinicole della repubblica Ceca si trasformano, in autunno, in una geometria suggestiva di filari di viti, in un vero caleidoscopio di rossi e di gialli.



MONTE BIANCO – VAL FERRET – Italia- i meravigliosi colori dell’autunno sulle pendici del massiccio del monte Bianco: siamo in Val Ferret, in Valle d’Aosta.



MONTE CIMINO - ITALIA – I meravigliosi boschi di faggi di Monte Cimino, sull’Appennino Laziale, offrono infiniti spunti per passeggiate nella natura. La faggeta è Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco.