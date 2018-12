Dove andremo nel 2019? Le mete più trendy

Infatti, con una crescita percentuale rispettivamente del 297% e del 281% - come rileva uno studio della piattaforma digitale Momondo.it - figurano ai primi due posti della classifica Martinica e Guadalupa che, caratterizzate da spiagge cristalline e vegetazione incontaminata, sono il sogno nel cassetto per il prossimo anno per molti italiani.



Nella top 10 2019 anche diverse destinazioni dell’area mediterranea, come la Giordania, la Turchia, l’Egitto, il Marocco e Israele. Ed ecco la classifica dei paesi esteri più trendy.



1 Martinica

2 Guadalupa

3 Giordania

4 Turchia

5 Porto Rico

6 Nuova Zelanda

7 Egitto

8 Nepal

9 Marocco

10 Israele



Nel 2018 Milano al primo posto - Guardando all’interno dei confini nazionali, la città che ha maggiormente catturato l’attenzione di italiani e stranieri durante l’anno che sta per concludersi è Milano, seguita da Roma e Catania. Il capoluogo meneghino non è, però, l’unica città del Nord Italia a comparire nella classifica; anche Venezia e Torino, rispettivamente in quinta e ottava posizione, rientrano tra le mete più cercate. Ma a farla da padrone vi è il Sud Italia che, con il suo clima mite e temperato per quasi tutto l’anno, è la zona dello Stivale maggiormente bramata sia dai connazionali sia dai turisti stranieri. Nella top 10, infatti, fanno capolino in particolare tre destinazioni siciliane: Catania, Palermo e Lampedusa che, grazie alle sue acque cristalline, è stata la decima meta più popolare nel 2018. Ma ecco la classifica.



1 Milano

2 Roma

3 Catania

4 Palermo

5 Venezia

6 Napoli

7 Cagliari

8 Torino

9 Lamezia Terme

10 Lampedusa



Voglia di vacanza ma budget limitato? - I viaggiatori che nel 2018 avevano un budget limitato ma parecchia voglia di scoprire nuove città sono stati fortunati, dal momento che molte destinazioni europee hanno potuto beneficiare di prezzi inferiori ai 110 € per un volo di andata e ritorno. Tra le 50 destinazioni più popolari tra gli italiani quest’anno, la più economica in Europa è stata Sofia, capitale della Bulgaria, con un prezzo di volo A/R in media di 86 €, seguita da Berlino (93 €) ed Eindhoven (94 €). Al di fuori del Vecchio Continente, le più convenienti in termini di voli sono state Fez in Marocco, seguita da Tunisi e Tel Aviv.v