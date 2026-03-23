Mirabilandia: si avvicina l’apertura della stagione 2026

Non mancherà inoltre l’adrenalina della stunt arena con “Hot Wheels City – La nuova sfida”, lo spettacolo che continua a entusiasmare il pubblico con incredibili evoluzioni su due e quattro ruote, e con il loop mobile che, con i suoi 15 metri, è più alto mai realizzato in un parco divertimenti,. Per gli amanti delle emozioni forti, sono a disposizione anche le imperdibili attrazioni da Guinness come iSpeed, Katun e Divertical.