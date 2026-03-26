Matera: Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo

Nel corso della cerimonia istituzionale sono intervenuti esponenti di alto profilo del Governo italiano e delle istituzioni europee, con messaggi che hanno restituito la portata politica e culturale dell'evento: tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani ha sottolineato il valore dell'iniziativa nel contesto internazionale; il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto ha evidenziato il ruolo centrale del dialogo nelle relazioni euromediterranee; il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito il titolo profondamente strategico per il Paese; la Ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati ha richiamato il valore della cultura come strumento di pace; la Commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica ha posto l'accento sul ruolo della comunità come motore della trasformazione; il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha ribadito la dimensione di diplomazia culturale del progetto; il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha riaffermato il ruolo di tenacia e riscatto del Mezzogiorno e della città come simbolo del Mediterraneo, sottolineando come Matera 2026 sia un’iniziativa inclusiva e condivisa, rivolta ai cittadini, ai Comuni della Basilicata e al Mezzogiorno, alle Istituzioni nazionali e internazionali; Petra Kežman, Deputy Secretary General dell'Unione per il Mediterraneo, ha ricordato il valore strategico dell'iniziativa in un momento di crisi regionale; Josep Ferrè, Direttore esecutivo della Fondazione Anna Lindh, ha sottolineato le radici partecipative dell'iniziativa; Rita Orlando, Direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, ha tracciato la direzione dell'anno che si apre.