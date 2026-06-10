1 di 6
© Istockphoto |  La spiaggia di Santa Giulia
© Istockphoto |  La spiaggia di Santa Giulia
© Istockphoto |  La spiaggia di Santa Giulia

© Istockphoto |  La spiaggia di Santa Giulia

© Istockphoto |  La spiaggia di Santa Giulia

Mare splendido

Corsica: sei spiagge da favola

Acque turchesi e natura selvaggia, paradisi di sabbia finissima in un viaggio esclusivo alla scoperta dei lidi più spettacolari dell'isola

10 Giu 2026 - 06:30
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
corsica