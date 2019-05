Formentera, l‘isola green che ama le famiglie

Grazie al suo prezioso patrimonio naturale e a un paesaggio vario che combina dune, pinete, calette solitarie, ampie spiagge e acque cristalline, l’isola presenta una ricca offerta di attività sportive e di svago soprattutto per i bambini.



Vita da spiaggia - Windsurf, paddle surf, immersioni, snorkeling, kayak, vela, da praticare anche con il supporto di istruttori esperti, o il semplice relax in spiagge di sabbia bianca, sono parte delle tante attività da svolgere in mare. Il kayak è una delle esperienze più coinvolgenti per tutta la famiglia per trascorrere una giornata unica navigando su acque calme tra scogliere e insenature naturali. E ancora, numerose scuole nautiche dell’isola offrono corsi di vela, disponibili anche per bambini dai 4 anni in su, una delle quali presso la laguna salata di Estany des Peix, situata nel porto di La Savina, per ammirare baie e calette nascoste e scoprire panorami mozzafiato. E per godere di piacevoli giornate al mare, Cavall d’en Borràs o la spiaggia de Illetes con distese di sabbia bianca e fondali bassi, sono perfette per nuotare in libertà o intrattenersi a giocare in spiaggia.



A piedi o in bici - Per coloro che preferiscono scoprire il territorio a piedi o in bicicletta, tra i profumi della macchia mediterranea, sono disponibili ben 32 itinerari verdi di tutti i livelli, anche se con i bambini meglio privilegiare quelli di breve durata e senza dislivello. Bicicletta e trekking permettono di osservare splendidi paesaggi che alternano torri difensive dell’epoca dei pirati che risvegliano la fantasia dei più piccoli. Lungo il cammino, i bambini potranno avvistare uccelli migratori, passeggiare liberamente inebriati dall’aroma delle erbe aromatiche e dai ginepri fino a raggiungere i fari e i mulini a vento situati sui promontori a picco sul mare, come l’iconico Faro de La Mola, citato nel romanzo di Jules Verne “Le avventure di Ettore Servadac”.



Tutti gli sport - Un’ottima alternativa per godere del paesaggio in maniera unica sono le escursioni a cavallo, attraversando i boschi e le verdi vallate dell’isola accompagnati da speciali guide. Diversi anche i club sportivi nell’isola, dove praticare attività di basket, tennis, nuoto sincronizzato, rivolte sia a residenti che turisti, che permettono ai piccoli di godersi le vacanze praticando sport.



Esperienze sensoriali - Una delle esperienze da non perdere è la visita a la Finca Can Marroig che offre una serie di esperienze sensoriali a contatto con la natura per risvegliare la curiosità dei bambini verso la flora e la fauna dell’isola: ascoltare le sonorità vibranti della natura e osservare da vicino le piante in un’area immersa nel verde della vegetazione mediterranea in cui godersi un picnic. Qui flora e fauna sono alla portata di tutti, grazie a un’ampia offerta di attività didattiche interattive che stuzzicano i sensi e la curiosità di grandi e bambini.



Per maggiori informazioni: www.formentera.es