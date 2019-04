Formentera a Pasqua: tradizioni, relax e…primi bagni

Uno dei momenti più belli dell’anno per visitarla coincide con la Pasqua e con l’opportunità di assistere alle pittoresche celebrazioni della Semana Santa ma anche per percorrere itinerari immersi nella natura, a piedi, a cavallo o in bici, godere di spiagge deserte e di tramonti mozzafiato, perdersi tra le vivaci cittadine dell’isola. Ecco cinque motivi per visitare Formentera in primavera.



Celebrazioni della Semana Santa - Per la Pasqua, Sant Francesc Xavier, il piccolo capoluogo dell’isola, si anima di riti tradizionali, a partire dalla processione della Domenica delle Palme fino alle manifestazioni del Giovedì Santo che vede le confraternite con costumi dell’epoca accompagnare la statua del Cristo per le vie della città al suono di trombe e tamburi. La Semana Santa si chiude con l'Encontre (l’incontro) la domenica di Pasqua. Non solo processioni ma anche degustazioni gastronomiche di piatti tipici del periodo quaresimale tra cui il cuinat, uno stufato di verdure e legumi o il flaó, la famosa cheesecake alla menta, dolce tipico dell'isola.



Il primo bagno… - In primavera si possono godere al meglio le spiagge dell’isola ancora deserte per un primo bagno d’inizio stagione. Illetes e Llevant, le più note e frequentate dai turisti d’estate, sono molto amate per la loro sabbia bianchissima e le acque cristalline. Anche Cala Saona e la spiaggia di Migjorn si distinguono la prima, per l’azzurro del mare che si staglia contro il rosso degli scogli donando un panorama naturale davvero unico, la seconda è tra le più grandi dell’isola con un litorale variegato ricco di insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate e acque sono di un azzurro intenso e luminoso. Merita una visita anche l’isolotto di Espalmador, da raggiungere in barca.



Gli itinerari green - Formentera offre 32 percorsi, noti come Rutas Verdes, che si estendono per oltre 130 km nella natura. Gli itinerari presentano diversi gradi di difficoltà e durata e si possono percorrere a piedi, praticando nordic walking o in bicicletta, attraversando zone protette e paesaggi unici costellati da ulivi, muretti a secco, mulini, fari e torri difensive. Uno dei più interessanti e completi é il percorso Caló de Sant Agustì - el Pilar de la Mola che conserva viste panoramiche mozzafiato.



Il tour dei fari - Da non perdere un giro per i fari dell’isola, da Cap de La Mola a Cap de Barbaria, per ammirare panorami di rara bellezza. Il Faro di La Mola, il più antico e più alto dell’isola che sorge su una scogliera di 120 metri, è perfetto per osservare l’alba che regala uno spettacolo unico e magico. Cap de Barbaria, situato su un promontorio roccioso, offre uno scenario spettacolare soprattutto al tramonto.



Scoprire i borghi – Merita una tappa il capoluogo San Francesc Xavier, tra negozietti alla moda e una sosta nella piazzetta centrale. Da visitare la chiesa del XVIII secolo, nata come fortezza contro gli attacchi dei pirati. San Ferran è ricco di bar e ristoranti, e qui si può visitare uno dei luoghi storici dell’isola, La Fonda Pepe, famoso ritrovo degli hippies degli anni ’70. Da San Ferran si raggiunge El Pilar de la Mola, un paesino che si trova nella parte più elevata dell’isola. La maggior attrazione è il mercato hippie che si svolge ogni mercoledì e domenica. Merita una visita anche Es Calo, un paesino con piccole spiagge lontane dalla confusione. Infine Es Pujols che nasce a ridosso di una cala naturale racchiusa tra due isolotti e La Savina, cittadina portuale dove arrivano e partono i traghetti che collegano l'isola con Ibiza.



Per maggiori informazioni: www.formentera.es