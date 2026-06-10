Corsica da sogno: sei spiagge magiche, tutte da conoscere

SPIAGGIA DI RONDINARA – Sempre nel Sud dell’isola, incastonata a metà strada tra Porto Vecchio e Bonifacio, si nasconde un’altra perfetta meraviglia geometrica: la baia di Rondinara è celebre per la sua forma a semicerchio quasi perfetta, che racchiude un mare calmo e riparato dai venti come una piscina naturale. Le due estremità della baia quasi si toccano, mentre le rocce rossastre ai lati creano un contrasto cromatico spettacolare con il turchese dell'acqua e il verde della vegetazione circostante. Qui, la sabbia finissima ha sfumature che virano leggermente verso il rosa, complici i minuscoli frammenti di conchiglie e le rocce circostanti. L'isolamento e la conformazione naturale la rendono un rifugio sicuro e prediletto dai navigatori che amano gettare l'ancora, in cerca di acque quiete e di natura incantevole.