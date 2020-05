Trentino: simbiosi tra natura e arte in Val di Sella

Da oltre trent’anni Arte Sella riflette sulla relazione dell’uomo con la natura. Fin dal 1986, anno di fondazione di Arte Sella, artisti da tutto il mondo sono stati invitati in Val di Sella ( Borgo Valsugana, TN ) ad entrare in relazione con un luogo e una natura in continua evoluzione, realizzando opere d’arte prevalentemente con materiali naturali, trasformate nel tempo dalla stessa natura.

Arte Sella è un museo a cielo aperto che comprende una considerevole porzione della Val di Sella, una valle laterale della Valsugana, in Trentino. Due sono i percorsi visitabili durante tutto l’anno, con orari diversi che cambiano a seconda della variazione naturale delle ore di luce. Eccoli.



Villa Strobele -Un primo percorso ha inizio presso Villa Strobele, una delle tante dimore storiche della valle. Presso il giardino della villa, luogo di nascita di Arte Sella, è visitabile una prima parte di opere, in particolare la sezione dedicata all’architettura: in questo luogo sono visibili le installazioni nate dalla collaborazione con architetti di fama internazionale – tra di essi Kengo Kuma, Atsushi Kitagawara , Eduardo Souto de Moura, Michele de Lucchi - grazie alla partnership con il Politecnico di Milano.



Il Monte Armentera - A partire dal 1996 il progetto Arte Sella si sviluppa lungo un sentiero forestale sul versante meridionale del monte Armentera: è il percorso ArteNatura, un sentiero forestale di grande fascino che si snoda nel bosco. Al percorso ArteNatura si è aggiunta, dal 1998, l’Area di Malga Costa, struttura un tempo dedicata all’alpeggio degli animali, che col tempo è diventata dapprima luogo espositivo e quindi spazio dedicato ad incontri, eventi e concerti. Attorno ad esso si dipana un percorso che contiene alcune tra le opere più monumentali e note al grande pubblico, come la Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri, lungo simbolo di Arte Sella, o Terzo Paradiso – La Trincea della Pace di Michelangelo Pistoletto. Circa cinquanta opere sono visibili lungo i percorsi e cambiano con il trascorrere delle stagioni, fino a ritornare alla natura che le ha ospitate, al termine del loro ciclo vitale.



Una realtà internazionale - Oggi Arte Sella è una realtà internazionale, in continua evoluzione, inserita in network quali ELAN (European Land Art Network), Dancing Museums e Grandi Giardini Italiani. Arte Sella è diventata nel tempo un luogo dove la musica, la danza, l'architettura e l'educazione si sono declinate in progetti inediti ed innovativi, sotto la supervisione di Mario Brunello, direttore artistico musicale, Roberto Casarotto, direttore artistico del settore danza, Marco Imperadori, responsabile scientifico di Arte Sella Architettura ed Ugo Morelli, responsabile scientifico di Arte Sella Education.



Per maggiori informazioni: www.artesella.it