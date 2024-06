Nelle Marche la vacanza è di famiglia

SPIAGGE PER FAMIGLIE - Sono 13 le località balneari delle Marche dove sventolano le Bandiere Verdi, spiagge a misura di bambino grazie ad alcune caratteristiche che le rendono ideali per i più piccoli, come acqua poco profonda vicino alla riva, litorale sabbioso, mare pulito, servizi di salvataggio, aree giochi, arenile ampio con ombrelloni, bar, centri sportivi e altre opportunità di divertimento anche per i genitori. Molte sono le spiagge che offrono il servizio di baby sitting e uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi e attrezzature per lo sport e molti altri servizi per i piccoli ospiti: da Pesaro fino a San Benedetto del Tronto, passando per Senigallia e Civitanova Marche, gli stabilimenti balneari sono pensati per rispettare la tranquillità e allo stesso tempo la vivacità dei bambini. In tutte le cinque province marchigiane, inoltre, si trovano parchi divertimento e acquatici, zoo e riserve naturali a misura di famiglia.



PARCHI ACQUATICI E PARCHI AVVENTURA - Le Marche offrono un’occasione di divertimento per le famiglie grazie a parchi di ogni genere presenti su tutto il territorio. I parchi acquatici e i parchi avventura sono splendide occasioni per esplorare le bellezze che offre il territorio e trascorrere momenti memorabili all’aria aperta insieme a tutta la famiglia. Nella zona di Ancona, il Parco Zoo di Falconara (AN) si estende per circa 60.000 mq: inizialmente era solo un parco di divertimenti per bambini, con giochi e altalene, oggi è un vero e proprio zoo che si arricchisce ogni anno di nuove specie animali ed è attrezzato con area pic-nic, bar e box cani gratuito per permettere a tutti di conoscere questo spaccato di natura. Per i ragazzi che amano l’astronomia ecco il Museo del Balì: un museo della scienza interattivo, ospitato in una stupenda villa settecentesca nel comune di Saltara a 15 km da Fano. La peculiarità di questo museo è la possibilità di avvicinarsi in maniera divertente e stimolante alla scienza che si nasconde dietro alla vita quotidiana attraverso postazioni interattive che spaziano dalla percezione alla fisica e alla presenza di un planetario e di un osservatorio astronomico.