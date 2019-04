In Val Venosta è il tempo delle mele. E delle fragole…

La Val Venosta in Alto Adige è una vasta valle alpina, caratterizzata da 300 giorni di sole all'anno e da meno di 500 mm di precipitazioni medie annue. Un clima soleggiato e caldo durante il giorno e rinfrescato dalla brezza durante la notte. Un ambiente ideale per le piante da frutto, come appunto i meli, che costellano con la loro candida fioritura il paesaggio d'aprile.



Il tempo delle mele - L’arrivo della primavera rende ancor più unico l’affascinante paesaggio della Val Venosta. La piacevole aria di primavera invoglia le escursioni in quota, le passeggiate e le visite guidate nei meleti, organizzate proprio per scoprire e gustare la bontà delle mele. Le visite prevedono la presenza di accompagnatori capaci di soddisfare qualsiasi curiosità sulle mele, sulla produzione integrata e su quella biologica, sulla loro raccolta e conservazione.



E dei frutti di bosco - La Val Martello, con le sue quote elevate, è una valle laterale della Val Venosta e le sue caratteristiche climatiche particolari hanno permesso la coltivazione dei più squisiti frutti di bosco: fragole, lamponi, more, ribes rosso e nero e mirtilli della Val Martello raggiungono un livello di qualità eccezionale. coltivazione a diverse altitudini permette di raccogliere frutti di bosco di alta qualità quando altrove la stagione è già conclusa. La Festa della fragola dell’Alto Adige si svolge ogni anno l’ultimo weekend di giugno in Val Martello. La festa dà inizio al raccolto di questi prelibati frutti di bosco nella zona di produzione più alta d’Europa.



Bici e treno in sinergia - La Val Venosta, inoltre, è una vera mecca per gli amanti della mountain bike, del freeride e ama pedalare a livello amatoriale. Per rispondere alle esigenze e ai desideri degli appassionati, le stazioni di noleggio Bici Alto Adige da molti anni propongono un servizio del tutto particolare che consente, dalle stazioni di Malles e Spondigna di passare agevolmente dal treno alla bicicletta. Le biciclette noleggiate possono essere restituite presso tutte le stazioni recanti il simbolo "Bici Alto Adige" o "Papin Rent a Bike". Da Pasqua a fine ottobre, il servizio navetta Bike shuttle propone un servizio di trasporto verso i più importanti punti di partenza dei percorsi mountain bike in Alta Val Venosta.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info