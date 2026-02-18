Liguria: cinque castelli, tra mare e splendidi panorami

© Istockphoto | Castello di Dolceacqua (Imperia)
© Istockphoto | Castello di Dolceacqua (Imperia)
© Istockphoto | Castello di Dolceacqua (Imperia)
© Istockphoto | Castello di Dolceacqua (Imperia)
Da Levante a Ponente, baluardi di difesa che hanno attraversato i secoli, tra superbe architetture e panorami superbi
Da Levante a Ponente, la Liguria è una terra in cui si trovano numerosi castelli, per immergersi nell'affascinante storia di una regione che spesso si frequenta quasi esclusivamente per il suo mare.