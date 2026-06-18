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© Istockphoto |  Valle dei Templi, Tempio della Concordia,  Agrigento
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Il bello dell’Italia

La Sicilia e i suoi sette siti Patrimonio Unesco

L’isola fa innamorare i viaggiatori di ogni genere, dai super Vip come Dua Lipa e Bezos,  agli sportivi, ai foodies

18 Giu 2026 - 06:30
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La Sicilia è un’isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico: la sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo, tra cui innumerevoli celebrities.

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