L’Abruzzo più autentico, tra cammini e sapori

I GRANDI CAMMINI PER GLI APPASSIONATI DI TREKKING – Attraversare a piedi una regione è il modo migliore per coglierne lo spirito e osservarla da vicino. L’Abruzzo, da questo punto di vista offre moltissimo: esistono tracciati per tutte le gambe che lo attraversano dalle montagne al mare. Dato che l’interno della regione è montuoso, è opportuno informarsi, prima di partire, sulle caratteristiche del sentiero prescelto, ed eventualmente limitarsi alle tappe più facili. Il primo, per lunghezza e per importanza è il Sentiero Italia, che in terra abruzzese attraversa I Monti della Laga, Gran Sasso e Majella, in sedici tappe per 321 chilometri complessivi. Per esplorare il Parco della Majella si può percorrere il Sentiero del Parco (www.parcomajella.it), un grande trekking di almeno quattro giorni di cammino, che tocca tutte le vette principali di questo massiccio di grande bellezza. inalternativa, ci sono numerosissimi sentieri anche molto meno impegnativi, da esplorare con tutta la famiglia per una giornata a contatto con la natura. Non mancano, poi, i tracciati che ripercorrono il cammino dei pellegrini: dal Cammino Grande di Celestino V, che congiunge L'Aquila e Ortona al tracciato originario della Maiella, ripercorrendo i passi dell’asceta Pietro Angelerio incoronato papa con il nome di Celestino V, il pontefice che fece edificare all’Aquila la Basilica di Collemaggio e diede vita al primo Giubileo della storia, la Perdonanza Celestiniana. Sempre a tema religioso sono da esplorare anche i cammini di San Francesco Caracciolo (patrono dei cuochi) e di San Tommaso.