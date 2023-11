Il Trentino e i suoi regali sostenibili, anche per i piccoli

E non possiamo dimenticare l’arrivo di san Nicola accompagnato dai Krampus (nella notte fra il 5 e il 6 dicembre) e quello di Santa Lucia (la notte fra il 12 e il 13): tradizionalmente questi santi, in molti dei piccoli paesi delle nostre vallate montane, vengono attesi con grande gioia e impazienza da tutti i bambini perché a loro è affidata la consegna del dono più atteso e desiderato, rubando il compito principale a Babbo Natale, portatore di giochi e sorprese più piccole.

Dal Trentino ecco allora qualche suggerimento per chi avesse bisogno di una buona idea per un regalo bello ma anche “buono”, per fare un dono pieno di significato e di rispetto, per chi lo crea e per chi lo riceve, visto che tutti provengono da filiere corte ed etiche, e dal lavoro premuroso di artigiani del nostro territorio. Vista la preziosità del tempo non possiamo non pensare che fra i regali migliori e di valore, probabilmente i più indimenticabili, ci siano le esperienze condivise, le magiche avventure e le scoperte in mondi nuovi e affascinanti. Così qui completiamo la nostra lista di buoni consigli con una top five di attività pensate per trascorrere dei momenti unici con i figli:

Sleddog - Poco sopra Madonna di Campiglio, nella meravigliosa Piana di Nambino, è possibile fare una corsa nella neve, sulla slitta trainata dai cani alaskan husky. Un’avventura da portare a casa tra i ricordi più belli, un regalo che saprà far emozionare anche chi non è più bambino. www.campigliodolomiti.it/it/sport-inverno/sleddog.

Avventure natalizie al Castello – La visita a Castel Valer è già di per sé il modo giusto per compiere un salto carpiato nel tempo. Il maniero, infatti, dimora abitata dai Conti Spaur fino a pochi anni fa, è rimasto intonso e perfettamente conservato in ogni sontuoso dettaglio. Ma nel mese di dicembre ospiterà fra le sue mura spesse nientepopodimeno che Babbo Natale! E una mirabolante caccia al tesoro che vi condurrà alla scoperta dei dettagli più intriganti del castello. www.visitvaldinon.it/it/poi/castel-valer.

Trekking con le caprette - Maso Guez, sugli altipiani Cimbi, organizza tutto l’anno dei trekking molto simpatici in cui si può camminare accompagnati dalle loro capre ma non c’è forse momento migliore che farlo dopo una bella nevicata! Questa è davvero un’esperienza perfetta per i bambini, non solo perché le capre sono animali particolarmente docili e divertenti, ma perché l’esperienza di stare vicini agli animali si arricchisce della scoperta del territorio. https://alpecimbra2017-4af4e898.staging.amplifier.love/it/alpe-cimbra/1-0.html

Sulle tracce degli animali - Ehi, ci saranno forse le tracce del Topo Tremendo? A chi apparterranno questi segni? E questi zoccoli? Tutti i bambini e le bambine che con i 7 anni compiuti vogliono sentirsi un po’ Gruffaline, in Vallagarina potranno mettersi a caccia di orme e segni lasciati dagli animali sulla neve e diventare dei veri esploratori. Per poi rifocillarsi con una merenda speciale. www.visitrovereto.it/vivi/eventi/sulle-tracce-degli-animali/

Tra arte e natura - A meno di mezz’ora di macchina da Borgo Valsugana, c’è un posto che ha del magico; si chiama Arte Sella ed è un luogo dove l’arte e la natura si incontrano e giocano e creano insieme storie meravigliose. È il luogo perfetto per condividere in famiglia un’esperienza che può arricchire sia i grandi che i piccoli, ma anche il vocabolario comune e il vostro libro interiore di ricordi preziosi ed indelebili. www.visittrentino.info/it/guida/natura/percorsi-nella-natura.

Se invece vogliamo portare un po’ di Trentino direttamente a casa nostra, ecco qualche idea:

La stanza nel bosco - Alberi e animali dei boschi del Trentino cuciti dalle mani di Stefania si trasformano in morbidi peluches da abbracciare e portare con sé in tutte le più straordinarie avventure che la fantasia concede di creare. Questo e molto altro troverete nello splendido shop online. Per ogni ordine, viene sostenuta la riforestazione delle zone colpite da Vaia attraverso il progetto Trentino Tree Agreement (https://lastanzanelbosco.com/).

La Lana lunatica - La bellezza e la cura di un capo fatto a mano, con lana che viene dalla Val di Peio, praticamente a metro zero rispetto al laboratorio in cui Viola si trova a preparare i suoi capi, ripetendo e riprendendo gli insegnamenti preziosi della sua nonna, che prima di andarsene ha potuto passarle un prezioso testimone e un importante compito: quello di fare le cose bene, con calma e con il cuore (https://www.instagram.com/lalanalunatica/ ).

Giocattoli in legno Decrestina - Da una delle più antiche tradizioni scultoree del legno, quella della Val di Fassa, arrivano i giocattoli della famiglia Decrestina: nell’attimo di tempo sospeso, il sapore di semplicità e territorio, il profumo di legno e un ricordo indelebile https://decrestina.it/.