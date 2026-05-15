Il “Riviera”di San Vigilio-Garda è il miglior beach club lacustre d’Italia

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Il “Riviera", angolo di paradiso a Punta San Vigilio sul Lago di Garda, è stato premiato come miglior beach club italiano d’acqua dolce nella terza edizione della “Guida ai migliori Beach Club d’Italia 2026”, firmata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. La novità di questa edizione è stata proprio l’introduzione della categoria dedicata alle realtà lacustri, che ha visto trionfare l’intera struttura della famiglia Rana: non solo il Beach Club, ma anche il Riviera Restaurant e la Riviera Terrace, a testimonianza di un progetto capace di coniugare in un’esperienza unica accoglienza, bellezza naturalistica, estetica e alta ristorazione. Inoltre, nella struttura che unisce spiaggia, terrazza panoramica e ristorante ogni collaboratore Rana può prenotare un tavolo totalmente gratuito per sé e i suoi cari.
Il Rivera sorge nel luogo più suggestivo del lago di Garda, Punta San Vigilio: la struttura costituisce il progetto fine-dining della Famiglia Rana, che abbraccia gli ospiti con le sue tre diverse anime: Ristorante, Terrazza panoramica e Beach Club. In questo punto del lago di Garda unico al mondo, la natura assume mille sfaccettature di verde, dallo smeraldo al verde Francia, dal verderame al verde acqua. Qui le rive della spiaggia brillano per i finissimi ciottoli bianchi misti a sabbia, le onde si infrangono morbide sulla sponda e la brezza lacustre smuove i rami dei più di mille ulivi secolari disseminati su prati rigogliosi, mentre il canto quasi assordante delle cicale si mischia ai versi dei gabbiani e delle anatre. Tutto questo è “Riviera”, progetto che unisce tre luoghi di accoglienza in una sola anima, tre oasi estive separate ma complementari all’interno di uno stesso contesto, quello di Punta San Vigilio, dove vivere ogni momento della giornata in totale relax e piacere. Dal Beach Club a ridosso della spiaggia, dove godere del sole estivo sdraiati su comodi lettini o accolti dai veli delle cabane, al Riviera Terrace con la piscina a sfioro e le cabane color terra dove affondare nei morbidi cuscini, fino al Ristorante circondato dal verde e dai profumi dell’orto aromatico e custode di una collezione d'arte unica nel suo genere multidisciplinare. L’intero progetto, fortemente voluto dalla famiglia Rana, valorizza un luogo caro alla memoria e ricco di ricordi per numerose generazioni, grazie ad un investimento unico di risorse, passione, tempo, impegno e ricerca.
“A Punta San Vigilio, la famiglia Rana ha creato il beach club che mancava, superando il concetto di ‘esclusivo’ che domina ormai il panorama dei laghi italiani per arrivare a una modalità di inclusione che inizia dall’ingresso gratuito per poi offrire l’eccellenza a chi vuole il meglio, dalla ristorazione d’autore agli arredi firmati da Antonio Marras, al green, alla piscina, alla terrazza vista baia. Una struttura perfettamente organizzata e in grado di assicurare relax, comfort e servizi di massimo livello.” Questa la motivazione del premio, illustrata dai curatori della Guida.
“Sono particolarmente grato di questo riconoscimento, che premia un progetto unico nel suo genere, concerto di bellezza naturale e artistica, ospitalità e condivisione. Un lungo e minuzioso restauro conservativo ha restituito a tutti gli appassionati del Lago di Garda la straordinarietà di Riviera, la sua visione totale del benessere dell'ospite immerso nella natura e nell'arte - dichiara Gian Luca Rana, CEO di Pastificio Rana - Ma c'è un’ulteriore dimensione fondamentale: dalla sua nascita questo è il luogo dove la grande famiglia allargata Rana si raccoglie per celebrare i momenti più speciali e personali. Infatti, ogni collaboratore Rana gode di un tavolo gratuito per festeggiare coi propri cari un momento di vita vera, di gioia, di unione. Sono molto orgoglioso di poter condividere la bellezza di un posto così speciale con tutti coloro che lavorano con noi, migliaia di colleghi che si sentono a casa in questo paradiso capace di accogliere, incantare e sorprendere” prosegue Gian Luca Rana. “Desidero ringraziare di cuore tutto il Team di Riviera che, con passione e impegno costante, ha contribuito a dare vita a un progetto capace di coniugare ospitalità, design e alta cucina in modo distintivo, espressione concreta dell’impegno costante della nostra famiglia nella continua ricerca dell’eccellenza. Questo premio rappresenta per noi un ulteriore stimolo a continuare su questa strada, con entusiasmo e impegno infiniti".
www.rivieralake.com
Punta San Vigilio
37016 Garda, Verona (IT)