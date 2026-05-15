Il “Riviera”di San Vigilio-Garda è il miglior beach club lacustre d’Italia

“Sono particolarmente grato di questo riconoscimento, che premia un progetto unico nel suo genere, concerto di bellezza naturale e artistica, ospitalità e condivisione. Un lungo e minuzioso restauro conservativo ha restituito a tutti gli appassionati del Lago di Garda la straordinarietà di Riviera, la sua visione totale del benessere dell'ospite immerso nella natura e nell'arte - dichiara Gian Luca Rana, CEO di Pastificio Rana - Ma c'è un’ulteriore dimensione fondamentale: dalla sua nascita questo è il luogo dove la grande famiglia allargata Rana si raccoglie per celebrare i momenti più speciali e personali. Infatti, ogni collaboratore Rana gode di un tavolo gratuito per festeggiare coi propri cari un momento di vita vera, di gioia, di unione. Sono molto orgoglioso di poter condividere la bellezza di un posto così speciale con tutti coloro che lavorano con noi, migliaia di colleghi che si sentono a casa in questo paradiso capace di accogliere, incantare e sorprendere” prosegue Gian Luca Rana. “Desidero ringraziare di cuore tutto il Team di Riviera che, con passione e impegno costante, ha contribuito a dare vita a un progetto capace di coniugare ospitalità, design e alta cucina in modo distintivo, espressione concreta dell’impegno costante della nostra famiglia nella continua ricerca dell’eccellenza. Questo premio rappresenta per noi un ulteriore stimolo a continuare su questa strada, con entusiasmo e impegno infiniti".

www.rivieralake.com