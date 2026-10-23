HalLEOween a Leolandia: grande festa fino a sera

In occasione di Halloween il parco divertimenti Leolandia si prepara a celebrare il gran finale di HalLEOween con quattro giorni consecutivi di apertura, da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre compresi. Il momento clou è quello di sabato 31 ottobre, quando il parco festeggia la notte più tenebrosa dell’anno con tante giostre, apertura prolungata fino alle 21.30 e un programma straordinario di intrattenimento per tutta la famiglia. Spazio dunque alla suggestiva e spettrale atmosfera di HalLEOween tra enormi draghi, pentoloni magici, scope volanti e… qualche scherzetto inaspettato!