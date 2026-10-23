HalLEOween a Leolandia: grande festa fino a sera

In occasione di Halloween il parco divertimenti Leolandia si prepara a celebrare il gran finale di HalLEOween con quattro giorni consecutivi di apertura, da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre compresi. Il momento clou è quello di sabato 31 ottobre, quando il parco festeggia la notte più tenebrosa dell’anno con tante giostre, apertura prolungata fino alle 21.30 e un programma straordinario di intrattenimento per tutta la famiglia. Spazio dunque alla suggestiva e spettrale atmosfera di HalLEOween tra enormi draghi, pentoloni magici, scope volanti e… qualche scherzetto inaspettato!
Il cuore della festa sarà il Palco Minitalia, da cui le simpatiche streghette del parco daranno il via all’HalLEOween Party, coinvolgendo grandi e piccoli in un’esplosione di allegria. A seguire, riflettori puntati sull’HalLEOween Show, con ballerini e acrobati impegnati in evoluzioni mozzafiato. La festa proseguirà a ritmo di musica con un coinvolgente DJ set, per ballare tutti insieme sotto le stelle.
Ad Halloween anche l’imprevisto fa parte del divertimento. Dalle 20:30 scatterà la Scary Night: i personaggi del parco animeranno le vie di Leolandia con improvvise incursioni. Un’avventura notturna tra le attrazioni illuminate, dove il brivido lascerà spazio al sorriso e anche i più piccoli potranno immergersi nello spirito di Halloween.
Il momento più atteso arriverà con l’Incantesimo di HalLEOween, il grande spettacolo pirotecnico che saluterà la notte delle streghe illuminando Minitalia con giochi di luce e colori. Un finale suggestivo, con il cielo sopra Leolandia che diventerà il protagonista di un’ultima, grande sorpresa da condividere con tutta la famiglia.
Anche l’offerta gastronomica sarà protagonista della festa, con tante specialità ispirate ai sapori dell’autunno. Si potranno gustare le proposte del ristorante a buffet Sapori d’Italia, scegliere tra i piatti della Taverna del Viaggiatore oppure lasciarsi tentare dalle golosità del Festival delle Scope, tra street food e dolci tipici della stagione: mele caramellate, marshmallow arrostiti, bretzel e bubble waffle. Immancabili anche le ricette della tradizione locale, dalla polenta ai casoncelli, per una pausa all’insegna della buona cucina anche nella notte più stregata dell’anno.
E la magia di HalLEOween non finisce con la notte delle streghe: approfittando della promozione Triplica il Divertimento, chi visita Leolandia fino al 2 novembre può prolungare l’esperienza con due ulteriori ingressi gratuiti, il primo da utilizzare entro il 6 gennaio 2027 e il secondo nella primavera 2027, secondo le condizioni previste dall’offerta.
Tutti i dettagli, incluse le promozioni, gli orari e i giorni di apertura del parco sono disponibili sul sito www.leolandia.it.