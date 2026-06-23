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I Faraglioni di Sant'Andrea

Il luogo è famoso anche per il celebre Arco degli Innamorati, crollato nel febbraio del 2026 dopo una forte mareggiata

23 Giu 2026 - 14:55
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