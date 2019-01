Tenerife: dal mare all alta montagna nell isola delle delizie

Con una superficie di oltre duemila chilometri quadrati e una popolazione di oltre 900mila abitanti, Tenerife è l'isola più grande dell'arcipelago e la più popolata della Spagna. La sua capitale è Santa Cruz città dinamica e famosa per la sua vita notturna. L'evento più spettacolare è senz'altro il Carnevale, che quest'anno comincerà il primo febbraio e durerà fino al 10 marzo.



I sapori dellAtalantico - Da scoprire la cucina di Tenerife che trae la sua bontà dalla freschezza inesauribile del pesce , che viene offerto nei grandi ristoranti ma anche in mille trattorie dei pittoreschi paesini dei pescatori della costa. Gustosissima anche la carne, in genere cotta in casseruola e impreziosita con le profumatissime essenze dell’isola.



La patria dell'Aloe Vera - All’interno dell’isola si possono degustare i prodotti tropicali più gustosi come la papaya, l’avocado, il mango, il miele di palma la marmellata di cactus e banane tropicali che qui crescono in abbondanza. Interessante anche la coltivazione dell’Aloea Vera una pianta grassa originaria delle Canarie cui si attribuiscono mille proprietà benefiche: il succo è considerato ideale contro il mal di stomaco e trasformato in gel si dice sia tra le migliori panacee naturali contro le scottature solari.



I misteriosi "Guanci" e il Boccaccio - L’isola tra le sue varie bellezze possiede un patrimonio riconosciuto dall’Unesco, il Parco nazionale della Teide, un massiccio di origine vulcanica la cui vetta supera i 3700 metri: attorno si sviluppa il Macizo de Anaga. Il Massiccio della Teide è anche un luogo considerato popolato da streghe e fantasmi, eco del popolo originario delle Canarie, quei Guanci misteriosi che il Boccaccio descrisse nel Trecento riportando la scoperta di questo arcipelago da parte dei portoghesi: tracce della loro civiltà e delle loro antichissime origini, probabilmente berbere, si trovano al Museo della natura e dell'uomo di Santa Cruz di Tenerife.



Le magnifiche spiagge - Nonostante il periodo migliore per i bagni cominci verso fine aprile, ricordiamo alcune bellissime spiagge di Tenerife: Las Teresitas è a pochi minuti da santa Cruz ed è famosa per i tanti ristoranti di pesce che ne attorniano l’acqua trasparente e la spiaggia finissima; non lontano ecco la spiaggia di Fañabé, il luogo perfetto pergli sport acquatici. Ci sono poi la spettacolare Playa de Los Gigantes offre un ambiente naturale davvero mozzafiato, circondata com'è dalle imponenti scogliere che arrivano ad una altezza di 800 metri e Playa Tejita, che nasconde ai suoi piedi una piccola baia frequentata da naturisti. Playa Jardin a Puerto de la Cruz, è una meraviglia plasmata dall’uomo e premiata con la Bandiera Blu.