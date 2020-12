Natale in Danimarca: gli elfi della Regina Margherita

La ragazza elfa - Nel racconto di Natale di quest'anno, la Regina manda la ragazza elfa in un viaggio attraverso il Regno danese per riunirsi ai suoi due fratelli, con i quali la famiglia degli elfi non festeggia il Natale da più di cento anni. I fratelli della ragazza elfa si sono stabiliti rispettivamente nelle Isole Faroe e in Groenlandia durante il grande tour reale di Christian X e della Regina Alexandra nel 1921 - e da allora nessuno li ha più visti.



Un viaggio nel Regno danese - Il viaggio di Natale della ragazza elfa diventa quindi un incontro con le tradizioni, i miti e le leggende natalizie delle Isole Faroe e della Groenlandia, intervallati da storie sulla famiglia reale danese. La storia del viaggio natalizio della ragazza elfa attraverso il Regno di Danimarca può essere seguita quotidianamente sul profilo Instagram della Royal Danish House. Il calendario natalizio di quest'anno può essere seguito anche sul sito della casa reale.



Maggiori informazioni: www.kongehuset.dk