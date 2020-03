Monaco: da casa alla Costa Azzurra con un clic

Attraverso la piattaforma VisitMonaco360, l'immaginazione si immerge all'interno della perla della Costa Azzurra, tra quelle strade che odorano di salsedine e mandarino. Mare e cultura si incontrano nel Principato, una destinazione affascinante, che anche nei tempi più grigi merita di essere conosciuta e apprezzata.



Nel Tempio del mare - Prima tappa del tour virtuale è il Museo Oceanografico: solenne edificio che si erge sulla Rocca del Principato, fondato nel 1906 dal Principe Alberto I e simbolo della dedizione di Monaco a favore della salvaguardia dell’oceano e delle specie marine. Il viaggio ll’interno di questo straordinario museo è realmente affascinante: attraverso la rete ci si connette con un museo unico che custodisce più di 6.000 specie, che lo rendono a tutti gli effetti un Tempio del Mare, punto di riferimento a livello internazionale per la tutela degli oceani.



La Sala della balena - Immagini e video introducono nel cuore della biodiversità marina: dalla sala tropicale dove è possibile conoscere le forme di vita della barriera corallina, ma anche imbattersi in squali e piranha; a quella mediterranea dove lasciarsi incantare da meduse e murene. Oltre agli acquari tematici, fanno parte dell’Oceanografico anche la Sala della Balena e Sala Albert Premier: qui è possibile andare alla scoperta dell’oceanografia attraverso varie specie imbalsamate, fotografie, documenti d’archivio, modellini e scheletri di mammiferi marini.



Il Giardino esotico - Un’altra meta irrinunciabile è Le Jardin Exotique de Monaco, per scoprire l’anima più green e le meraviglie della natura in questo angolo di Costa Azzura. Il giardino esotico di Monaco è un giardino botanico situato nel quartiere di Les Révoires. Concepito dall'ingegnere monegasco Louis Notari su desiderio del principe Luigi II. La sua collezione di piante si estende lungo i sentieri arroccati della falesia, fornendo ai visitatori suggestivi punti di vista del mare e della costa.



Una tappa in teatro - Un’altra tappa da visitare è il Grimaldi Forum, uno straordinario teatro che accoglie una programmazione culturale articolata su tre punti cardine: mostre, concerti e spettacoli di danza. Puntando il cursore sul monitor è possibile visitare i suoi ampi spazi, che ogni estate accolgono mostre tematiche, dedicate a importanti movimenti artistici e culturali, dotate delle scenografie più efficaci e all’avanguardia.



Palazzo principesco - Da non perdere Monaco Ville, sperone di roccia a strapiombo sul mare dominato dal sontuoso Palais Princier, residenza privata dei principi di Monaco dall’architettura sontuosa, caratteristica dello splendore del Grand Siècle.In attesa di tornare padroni della propria quotidianità, è importante trovare l’entusiasmo per le piccole cose, affinché il tempo a disposizione non vada sprecato, ma impiegato per conoscere, imparare, esplorare e crescere.



