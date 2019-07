In Norvegia per il leggendario sole di mezzanotte

Helgeland - Questa regione della Norvegia si trova appena sotto il Circolo polare artico ed è veramente un gioiello nascosto. La strada costiera Kystriksveien, considerata uno dei road trip più belli al mondo, verso baie nascoste di sabbia bianchissima, piccole cittadine come Brønnøysund e Mosjøen, e catene montuose ideali per magnifiche escursioni. Si può portare il kayak a bordo dei traghetti locali per fare island hopping fra piccole isole come Træna, Lovund, e Myken. L’auto qui non serve.



Bodø e Salten - La Strada costiera continua oltre il Circolo polare artico nella regione di Salten, fino ad arrivare a Bodø, una bella cittadina che ospita vari musei, e dove si può osservare l’impressionante Saltstraumen, il gorgo marino più spettacolare al mondo, o viaggiare nel tempo nell’emporio marittimo di Kjerringøy.. Ma si può scegliere anche di fare un’escursione sui monti di Børvasstindan. Non solo: su un battello si possono scoprire le magiche isole di Salten, come Steigen, Hamarøy, Støtt, Bolga e Rødøy.



Le luci dell’Artico - Le Lofoten e le Vesterålen sono isole di eccezionale bellezza, caratterizzate da spettacolari vette rocciose che si innalzano dal mare e litorali pianeggianti su cui pascolano le pecore. Il paesaggio è anche punteggiato da bellissime spiagge e pittoreschi villaggi di pescatori. Son luoghi intrisi di cultura antica norvegese che si può ammirare al Museo Vichingo Lofotr.



Time free a Sommarøy - L’esperienza del sole di mezzanotte è però forse ancora più bella sulle spettacolari isole di Senja, Ringvassøya e Kvaløya. Sulla piccola Sommarøy gli abitanti vorrebbero introdurre durante l’estate una “time-free zone” – dato che c’è luce a tutte le ore la gente non si attiene comunque all’orologio (in realtà in estate questo vale per tutta la Norvegia settentrionale). La regione di Lyngenfjord, zona alpina vicino a Tromsø, bella e vivace cittadina detta anche Parigi del nord è un paradiso per escursioni, pesca e bicicletta nel bel mezzo delle notti chiare.



Svalbard - A metà strada tra la Norvegia continentale e il Polo Nord ci sono le isole Svalbard, regno dell’orso polare. Qui si può davvero parlare di un giorno senza fine - il sole si muove in apparenza nel cielo in cerchi quasi uniformi per tutta l’estate. Dalla moderna cittadina di Longyearbyen, che offre un’ampia scelta di attività culturali, bar e ristoranti , ci si può avventurare territori selvaggi (sempre con una guida armata) per andare in esplorazione della natura artica delle isole, della ricca fauna e delle antiche città minerarie. Si può anche optare per un’eccezionale escursione su un ghiacciaio a mezzanotte e ammirare il cielo rossastro mentre si viaggia su una slitta trainata dai cani, sperimentando un clima e una natura unici, a due passi dal Polo Nord.



Per maggiori informazioni: www.visitnorway.it