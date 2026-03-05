La bellezza della Croazia in primavera

© Ufficio stampa | Laghi di Plitvice, foto: Luka Esenko, credits CNTB
© Ufficio stampa | Laghi di Plitvice, foto: Luka Esenko, credits CNTB
© Ufficio stampa | Laghi di Plitvice, foto: Luka Esenko, credits CNTB
© Ufficio stampa | Laghi di Plitvice, foto: Luka Esenko, credits CNTB
Le regioni che nella bella stagione danno il meglio di sé: la Lika, con i Parchi Nazionali, l’isola di Cherso e la regione di Krapina-Zagorje
La primavera in Croazia offre mete interessanti per passeggiate e trekking all’aria aperta: l’inizio della bella stagione promette temperature gradevoli e belle giornate, perfette per le attività all’aria aperta.