1 di 8
© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry 
© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry 
© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry 

© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry 

© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry 

Un fitto calendario

L'Irlanda e gli eventi di primavera

Dall’arte alla natura, dalla scienza al folklore: tanti ottimi spunti per scoprire una terra bellissima

19 Feb 2026 - 06:00
8 foto

L’isola di Irlanda nel 2026 si trasforma in un vero teatro di eventi all’insegna di cultura e creatività, ma anche della natura e della comunità. Un fitto calendario di festival e appuntamenti è un vero e proprio invito a scoprire l’anima più autentica dell’isola.

irlanda
festival