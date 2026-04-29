Estonia: in estate diventa terra delle meraviglie

© ufficio stampa | Escursioni nella natura: boschi magici e natura lussureggiante
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Con le sue notti brevi e luminose, e la natura intatta è il luogo perfetto per fuggire dalla calura estiva
L’estate trasforma l'Estonia in un luogo magico e sorprendente. Con le sue temperature fresche (in luglio le massime medie sono tra i 18 e i 22 gradi), è una destinazione perfetta per chi fugge la calura mediterranea.