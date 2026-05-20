Alla scoperta di Sarajevo, la "Gerusalemme d'Europa"

© ufficio stampa | BEZISTAN KUPOLE © courtesy Visit Sarajevo
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Sarajevo, nella nostra memoria, è strettamente associata all’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, evento che nel 1914 segnò l’inizio della Prima Guerra Mondiale. Ma al di là di questo episodio che emerge dai ricordi dei libri di scuola, questa graziosa cittadina offre molte sorprese al viaggiatore in cerca di mete alternative alle solite destinazioni.