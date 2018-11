Boston è intellettuale e raffinata, famosa per i suoi prestigiosi college, come Harvard e l’IMT, il Massachusetts Institute of Technology, una delle più importanti università di ricerca del mondo. Ha un ruolo di primo piano nel panorama culturale e scientifico del paese ed è stata teatro di alcuni fatti salienti della storia americana sin dai tempi delle colonie. Il Boston Tea Party, che ebbe luogo nel dicembre 1773, fu il primo atto di ribellione nei confronti dell’Inghilterra e fu visto come la scintilla che fece iniziare la guerra d’indipendenza americana, mentre oltre un secolo dopo dal balcone della Old State House, il 18 luglio 1876 venne proclamata la Dichiarazione di Indipendenza che sancì la nascita degli Stati Uniti d’America, per questo, ancora oggi, Boston viene chiamata “la culla della libertà”.



Nel 1919 si verificò una delle più singolari catastrofi del XX secolo, passata alla storia come “l’inondazione di melassa di Boston”. A causa della rottura di un serbatoio la città venne invasa da questo liquido vischioso, che causò la morte di 21 persone e il ferimento di 150. Per liberare l’area dalla melassa occorsero mesi di lavoro; vennero impiegate squadre di pulitori che si servirono di acqua e sale, mentre con la sabbia si tentò di assorbire i residui. Pare che qui e là aleggi ancora l’odore dolciastro dell’infestante liquido bruno. La città sorge sulle sponde del fiume Charles che separa il nucleo originario fondato nel 1630, dalla parte modera.



Nella downtown si concentrano i grattacieli, tra cui la famosa Prudential Tower, mentre North End è il quartiere più europeo poiché maggiormente interessato dai flussi migratori dell’inizio del XX secolo; la comunità italiana è particolarmente nutrita, seguita da quella irlandese ed ebraica. Da non perdere è il quartiere storico di Beacon Hill, nel cuore della città, con le sue eleganti abitazioni. E’ qui che si trova la Massachusetts State House, sede dell'assemblea legislativa dello Stato del Massachusetts oltre che sede del Governatore dello Stato.



La zona del porto è stata riqualificata e molti vecchi cantieri nautici sono stati recuperati e trasformati in loft con vista sulle eleganti barche a vela che vi sono attraccate. A Boston si trova anche L’Omni Parker House , il più antico albergo degli Stati Uniti che tra i suoi ospiti più illustri ha avuto praticamente tutti i presidenti americani da Ulysses S. Grant in poi, per far un ulteriore tuffo nella storia a stelle e strisce.