Disneyland Paris: casting a Roma e Bari in cerca di talenti

© Ufficio stampa
Disneyland Paris rinnova il suo impegno nella ricerca di nuovi talenti con il Casting Tour 2026-2027, un appuntamento dedicato a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel mondo Disney. Il tour farà tappa in Italia il 6 ottobre a Roma e l’8 ottobre a Bari offrendo ai candidati l’opportunità di conoscere da vicino le numerose opportunità professionali disponibili a Disneyland Paris e di incontrare direttamente le squadre di selezione, approfondire i profili ricercati e presentare la propria candidatura
Oltre 5.000 opportunità di lavoro - Per questa nuova edizione del Casting Tour, Disneyland Paris propone oltre 5.000 opportunità di lavoro a tempo determinato e indeterminato nei settori dell’ospitalità, della ristorazione e dell’accoglienza. I candidati potranno partecipare agli incontri su appuntamento, presentandosi con un CV e un documento d’identità in corso di validità. Chi non potesse partecipare a una delle tappe del Casting Tour potrà candidarsi online tutto l’anno attraverso il sito dedicato: https://careers.disneylandparis.com/. I candidati potranno anche sostenere un colloquio in videoconferenza.
Un ambiente di lavoro internazionale ricco di opportunità – Le opportunità offerte da Disneyland Paris riguardano numerosi settori e professioni. La Destinazione riunisce oggi oltre 20.000 Cast Members (impiegati Disney), impegnati in oltre 500 professioni e appartenenti a oltre 120 nazionalità, all’interno di un ambiente internazionale, multiculturale e dinamico. Ogni giorno, i Cast Members mettono le proprie competenze e il proprio talento al servizio di una missione comune: creare momenti di meraviglia per milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo e dare vita alla magia Disney. La diversità delle esperienze e dei percorsi professionali è parte integrante della cultura aziendale e contribuisce a creare un ambiente in cui la condivisione delle conoscenze, l’apprendimento e la crescita professionale sono incoraggiati. La stabilità e le opportunità di crescita rappresentano inoltre elementi distintivi dell’esperienza professionale a Disneyland Paris: il 90% dei Cast Members è assunto con contratto a tempo indeterminato e, in media, lavora per la Destinazione da 10 anni. Un dato che riflette la possibilità di costruire percorsi professionali duraturi all’interno dell’azienda, dove l’80% dei manager ha raggiunto il proprio ruolo attraverso la promozione interna.
© Ufficio stampa
Entrare a far parte di Disneyland Paris significa lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale con accesso a numerosi servizi, benefit e opportunità di crescita professionale. Tra le iniziative e i servizi dedicati ai Cast Members figurano soluzioni abitative, l’accesso ai Parchi Disney e a eventi esclusivi, programmi di formazione e sviluppo delle competenze e fino a sei settimane di ferie, in base alla posizione ricoperta, oltre a numerosi altri benefit. Per scoprire più da vicino l’esperienza quotidiana dei Cast Members e approfondire le opportunità offerte è possibile visitare il sito dedicato alle carriere di Disneyland Paris.
Le tappe italiane del Casting Tour - In Italia, la squadra di recruiting di Disneyland Paris incontrerà i candidati nelle seguenti date:
- Roma: 6 ottobre 2026 NH Collection Roma Centro
- Bari: 8 ottobre 2026 Mövenpick Hotel Bari
Il tour proseguirà poi in Francia e Spagna, secondo il calendario completo disponibile sul sito dedicato alle opportunità di carriera di Disneyland Paris.
Per candidarsi alle selezioni è possibile prenotare un colloquio online attraverso il sito dedicato alle opportunità di carriera di Disneyland Paris oppure incontrare direttamente i recruiter durante le tappe italiane del Casting Tour. Per i colloqui in presenza sono richiesti CV e documento d’identità in corso di validità. L’inizio dei contratti può variare in funzione delle posizioni disponibili con la possibilità di entrare a far parte della squadra di Disneyland Paris già a partire dalla stagione natalizia 2026. Sono inoltre previste sessioni informative dedicate alle professioni tecniche.