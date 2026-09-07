Disneyland Paris: casting a Roma e Bari in cerca di talenti

Disneyland Paris rinnova il suo impegno nella ricerca di nuovi talenti con il Casting Tour 2026-2027, un appuntamento dedicato a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel mondo Disney. Il tour farà tappa in Italia il 6 ottobre a Roma e l’8 ottobre a Bari offrendo ai candidati l’opportunità di conoscere da vicino le numerose opportunità professionali disponibili a Disneyland Paris e di incontrare direttamente le squadre di selezione, approfondire i profili ricercati e presentare la propria candidatura



Oltre 5.000 opportunità di lavoro - Per questa nuova edizione del Casting Tour, Disneyland Paris propone oltre 5.000 opportunità di lavoro a tempo determinato e indeterminato nei settori dell’ospitalità, della ristorazione e dell’accoglienza. I candidati potranno partecipare agli incontri su appuntamento, presentandosi con un CV e un documento d’identità in corso di validità. Chi non potesse partecipare a una delle tappe del Casting Tour potrà candidarsi online tutto l’anno attraverso il sito dedicato: https://careers.disneylandparis.com/. I candidati potranno anche sostenere un colloquio in videoconferenza.



Un ambiente di lavoro internazionale ricco di opportunità – Le opportunità offerte da Disneyland Paris riguardano numerosi settori e professioni. La Destinazione riunisce oggi oltre 20.000 Cast Members (impiegati Disney), impegnati in oltre 500 professioni e appartenenti a oltre 120 nazionalità, all’interno di un ambiente internazionale, multiculturale e dinamico. Ogni giorno, i Cast Members mettono le proprie competenze e il proprio talento al servizio di una missione comune: creare momenti di meraviglia per milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo e dare vita alla magia Disney. La diversità delle esperienze e dei percorsi professionali è parte integrante della cultura aziendale e contribuisce a creare un ambiente in cui la condivisione delle conoscenze, l’apprendimento e la crescita professionale sono incoraggiati. La stabilità e le opportunità di crescita rappresentano inoltre elementi distintivi dell’esperienza professionale a Disneyland Paris: il 90% dei Cast Members è assunto con contratto a tempo indeterminato e, in media, lavora per la Destinazione da 10 anni. Un dato che riflette la possibilità di costruire percorsi professionali duraturi all’interno dell’azienda, dove l’80% dei manager ha raggiunto il proprio ruolo attraverso la promozione interna.