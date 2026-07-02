Cesenatico Noir: appuntamenti da brivido sul lungomare e Porto Canale

Il 24 luglio alle 18, nella terrazza del Grand Hotel, sarà la volta di Nora Venturini, scrittrice di gialli tra occultismo ed esoterismo; e Giuliano Pasini, autore di thriller gotici che traggono spunto dalla tradizione rurale. La sera ad incontrare il pubblico saranno Chiara Moscardelli, tra le maggiori rappresentanti del giallorosa italiano, e Diego Lama, architetto e scrittore napoletano, i cui romanzi raccontano vizi e virtù di una Napoli dalle mille sfaccettature. Gli spazi musicali saranno a cura dei compositori Karsten Braghittoni e Carlo Borsari.