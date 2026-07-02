Cesenatico Noir: appuntamenti da brivido sul lungomare e Porto Canale

Dal 22 al 26 luglio saranno il Porto Canale e il lungomare di Cesenatico a fare da cornice alla nona edizione di CesenaticoNoir, il festival dedicato alla letteratura di genere ideato e diretto dal giornalista Stefano Tura e organizzato da Confesercenti Emilia-Romagna, che celebra quest’anno la sua nona edizione. Sono in programma incontri con gli autori, reading, laboratori per bambini, per: cinque giorni dedicati ai maestri del giallo, del thriller e del poliziesco in uno dei palcoscenici più suggestivi della Riviera romagnola.
Realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico, la manifestazione presenta anche quest'anno un programma che alterna incontri letterari, spettacoli e momenti di approfondimento, con particolare attenzione alle nuove tendenze editoriali e al coinvolgimento del pubblico più giovane.
Tra gli ospiti più attesi, Carlo Lucarelli, Chiara Moscardelli, Rosa Teruzzi, Daniele Mencarelli, Diego Lama, Giuliano Pasini, Grazia Verasani, Alessandro Bongiorni, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. Farà il suo debutto davanti al pubblico italiano anche la scrittrice e sceneggiatrice tedesca Vera Buck, mentre l’attore Gigio Alberti sarà protagonista della serata conclusiva dedicata al rapporto tra letteratura e cinema con la proiezione del film “Quo Vadis Baby” di Gabriele Salvatores.
Tra le novità dell’edizione 2026, un’anteprima speciale dedicata al fenomeno del Dark Romance, uno dei generi più seguiti dal pubblico giovane, con la partecipazione delle autrici Claire Dee e Corinne Wilson. Accanto agli incontri per il pubblico adulto, poi, torna Mistery Kids, il festival nel festival dedicato ai più giovani, con appuntamenti, laboratori e attività sul tema del mistero e dell’avventura..
IL PROGRAMMA - Mercoledì 22 luglio ad aprire il programma è l’anteprima dedicata al Dark romance. Alle 18.30 nella suggestiva Piazza Spose dei Marinai, che si affaccia direttamente sul mare, le giovani autrici Claire Dee e Corinne Wilson, star della piattaforma Wattpad, incontreranno i loro lettori, con foto, selfie e firmacopie. A condurre l’incontro sarà Libriconfragole, l’alter ego digitale dell’influencer Andrea Amadio, celebrità del settore da oltre 110mila follower.
Il 23 luglio alle ore 21.30, sul palco principale di Piazza Ciceruacchio, interverrà la scrittrice tedesca Vera Buck, i cui romanzi stanno riscuotendo un grande successo in Italia, dopo aver scalato le classifiche di Germania e Svizzera, dove viene considerata la protagonista di una “thriller-sensation”. Con lei lo scrittore Luca Crovi e il direttore artistico Tura. La serata vedrà anche l’esibizione musicale del duo Federica Marinari e Francesco Neglia.
Il 24 luglio alle 18, nella terrazza del Grand Hotel, sarà la volta di Nora Venturini, scrittrice di gialli tra occultismo ed esoterismo; e Giuliano Pasini, autore di thriller gotici che traggono spunto dalla tradizione rurale. La sera ad incontrare il pubblico saranno Chiara Moscardelli, tra le maggiori rappresentanti del giallorosa italiano, e Diego Lama, architetto e scrittore napoletano, i cui romanzi raccontano vizi e virtù di una Napoli dalle mille sfaccettature. Gli spazi musicali saranno a cura dei compositori Karsten Braghittoni e Carlo Borsari.
Il 25 luglio alle ore 18, protagonisti saranno Livia Sambrotta, i cui gialli affrontano temi e problematiche che riguardano le famiglie, e Alessandro Bongiorni, con la sua Milano ‘nera’ tra delitti e poliziotti ai margini. Protagonisti del secondo appuntamento della giornata l’autrice Rosa Teruzzi, con la sua libraia-detective, autentica personalità del Giambellino milanese di ispirazione ‘gaberiana’, e Daniele Mencarelli, scrittore e poeta al suo esordio con un fortunato thriller-famigliare. La seconda parte della serata, sempre sul palco di Piazza Ciceruacchio, ospiterà il concerto di ‘Capitan Fede’, Federico Poggipolini, cantautore, compositore e chitarrista di Luciano Ligabue.
Appuntamenti di rilievo anche per il 26 luglio, ultimo giorno di festival: alle 18 saliranno sul palco Elena Campani, autrice di un thriller ambientato nel mondo della scuola, tema più che mai attuale, e Filippo Venturi, scrittore e ristoratore, nonché creatore dell’oste-investigatore Emilio Zucchini. I film e le opere teatrali di Gigio Alberti, attore amato da Gabriele Salvatores, saranno protagonisti, della serata dedicata al cinema che chiuderà il festival, con la proiezione del film “Quo Vadis Baby”, adattamento dell’omonimo romanzo di Grazia Verasani, con lui sul palco. La chitarra di Bruno Orioli, cantautore romagnolo, renderà magico questo ultimo incontro.
IL PROGRAMMA PER I BAMBINI - Anche quest'anno torna Mistery Kids, il "festival nel festival" dedicato ai più giovani e alle famiglie, che anticipa e accompagna il programma di CesenaticoNoir con appuntamenti pensati per avvicinare bambini e ragazzi al piacere della lettura attraverso il gioco, l'avventura e il mistero.
Si parte il 20 luglio alla libreria Cartamarea con il laboratorio dedicato a Igor, un disastro totale al servizio del male, insieme all'autore Francesco Ramilli, rivolto ai bambini dai 6 anni.
Il giorno successivo le vie del centro storico si trasformeranno nello scenario di Cesenatico Mistery Game, un coinvolgente gioco-investigazione per famiglie guidato dall'autore di libri game Luca Tebaldi.
Il 22 luglio, in Piazza Spose dei Marinai, spazio invece al Silent Reading Party, una serata speciale dedicata a tutti gli amanti dei libri, per condividere il piacere della lettura in un'atmosfera suggestiva e senza distrazioni digitali. In programma anche un appuntamento conclusivo, attualmente in via di definizione, con una colazione letteraria insieme a due protagonisti del noir italiano, Luca Crovi e Carlo Lucarelli.
“CesenaticoNoir è una manifestazione che negli anni ha saputo costruirsi una propria identità forte e riconoscibile, diventando un appuntamento molto atteso da lettrici, lettori, appassionati e turisti provenienti da tutta Italia- sottolinea l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni-. Festival come questo dimostrano come la cultura possa contribuire a qualificare e diversificare l’offerta turistica delle nostre località”.
“Cesenatico Noir- dichiara il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli- è un appuntamento importante per la nostra estate e siamo felicissimi di essere pronti a lanciare la nona edizione: il cartellone è bellissimo, ricco e porta anche nomi internazionali. Vedere la nostra piazza piena grazie ai libri è sempre uno spettacolo straordinario e non vediamo l’ora di cominciare. Grazie al direttore artistico Stefano Tura per il grande lavoro che svolge ormai da anni”.
“L’edizione di quest’anno di CesenaticoNoir ha delle novità importanti- spiega il direttore artistico Stefano Tura-. A partire dall’appuntamento con il Dark romance, genere letterario molto amato dai teenager, alla prima scrittrice straniera di thriller che calcherà il palco del festival: Vera Buck. Non mancherà nemmeno quest’anno lo spazio dedicato al cinema di genere e gli incontri per i bambini/lettori. Il clou saranno, come sempre, le scrittrici e gli scrittori che presenteranno le loro ultime fatiche letterarie, confermando come il giallo sia ormai l’unico genere di narrativa, capace di attrarre appassionati di ogni età da tutta Italia”.
“Confesercenti Emilia-Romagna- afferma il direttore regionale Marco Pasi- ha promosso e organizzato con convinzione CesenaticoNoir fin dalla prima edizione perché ritiene che anche attraverso eventi di natura culturale si può aumentare l’attrattività turistica dei territori e creare indotto su tutto il sistema economico locale. Il Festival coinvolge, infatti, le imprese della ricettività ma anche quelle della ristorazione, del commercio e dell’artigianato locale, valorizzando anche il ruolo delle librerie indipendenti”.