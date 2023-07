BLINKOO: le vacanze si prenotano e organizzano con una app

Oggi Blinkoo, in un solo anno ha conquistato 110 Paesi (99 nel 2022) e con le sue oltre 35.000 video-esperienze in lingua italiana, conta 7000 contributor e 250.000 users registrando una crescita esponenziale (+257%) rispetto alla community di 70.000 utenti del 2022.

La passione per i viaggi si riaccende con Blinkoo , il primo social network “travel” che attraverso video brevi di talent e veri appassionati di viaggi racconta esperienze autentiche e luoghi ancora da scoprire, In più offre un servizio verticale che accompagna l’utente in tutte le fasi di organizzazione della vacanza in modo semplice, sicuro e a portata di click.

Secondo le analisi di Blinkoo sulle abitudini degli italiani, per l’estate 2023, il 40% preferisce i viaggi a breve distanza e le esperienze locali in un breve viaggio fuori porta. Una tendenza sempre più in crescita, che Blinkoo supporta attraverso l’introduzione dell’assistente di viaggio LUNA, in grado di creare itinerari ad hoc in soli 30 secondi.

Sfruttando le capacità di OpenAI (organizzazione di ricerca sull'intelligenza artificiale), LUNA è lo strumento con la quale gli utenti possono rapidamente comunicare i loro gusti per il prossimo viaggio e ricevere una selezione di destinazioni che rispondono ai loro criteri. Ma LUNA non si ferma qui. Cura un itinerario completo basato sui desideri individuali di ogni utente, garantendo un'esperienza di viaggio veramente personalizzata.

Inoltre, grazie all'alleanza strategica con MOVE, realtà di riferimento nel mondo del turismo che crea e realizza, con dedizione e cura del dettaglio, viaggi ed esperienze personalizzate, gli utenti possono prenotare interi viaggi “tailor-made” dopo aver tratto ispirazione dalla piattaforma Blinkoo. Questa sinergia lo rende già a oggi il servizio più rapido ed efficace al mondo per trovare ispirazione, pianificare l’itinerario e prenotare tutto il viaggio comodamente, e in un colpo solo.



ESTATE 2023: I TREND VIAGGI SECONDO BLINKOO - Blinkoo è diventato un grande osservatorio di preferenze, mete, gusti e tipologia di viaggiatori, proprio per le altissime interazioni con la sua grande e vivacissima community. Il viaggio intorno al mondo, arricchito e perfezionato da Blinkoo, ritorna così a svelare le abitudini degli italiani in fatto di vacanze.



Dopo la pandemia, periodo in cui le persone anelavano alla libertà di viaggiare, alla gioia dell'incontro con l'ignoto, le preferenze degli italiani in materia di viaggi sono cambiate; c’è stata una forte presa di coscienza: non è necessario attraversare oceani per vivere esperienze indimenticabili. Quello che prima era un evento annuale, si è trasformato in un’attività frequente: le persone ricercano emozioni e avventure autentiche quasi come nuovo hobby.

Inoltre, la nuova era di Internet è basata sulla fiducia: “Nel vasto spazio del mondo digitale, il potersi fidare delle informazioni è diventato un bene prezioso a cui gli utenti non vogliono rinunciare. – dichiara Smeraldo Meminaj CEO e Founder Blinkoo – I consigli, condivisi dei nostri viaggiatori permettono agli utenti di vivere a pieno delle esperienze locali autentiche e di scoprire delle perle nascoste, così dette "off-the-beaten-path", che solo un local o un viaggiatore esperto può conoscere. Il viaggio diventa, così, un bagaglio di conoscenza culturale che è un tesoro da condividere il più possibile.”

Il futuro di Blinkoo - Blinkoo mira a integrare sistemi anche di prenotazione automatica lavorando con partner strategici come MOVE. Prevede inoltre di fornire servizi di concierge attraverso collaborazioni con piccole agenzie e travel designers, permettendo ai viaggiatori di imbarcarsi anche nei viaggi più avventurosi e sentirsi sempre supportati per ogni evenienza.



Mentre i video e l'IA guidano l’ispirazione ed i potenziali itinerari, i servizi di prenotazione e di concierge chiudono il cerchio, garantendo un viaggio senza ostacoli: ispirazione, pianificazione, prenotazione, supporto, tutto in un unico ambiente.



Con queste audaci innovazioni, Blinkoo vuole riportare il mondo dei viaggi ad una dimensione umana potenziata dalla tecnologia, diventando il luogo dove viaggiatori, creators ed operatori del settore possono scambiarsi valore con un'efficienza senza precedenti.