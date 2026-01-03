Moreno Torricelli ricorda la moglie: "La leucemia se l'è portata via in 9 mesi"

A "Verissimo" l'ex calciatore parla dell'amore per la moglie Barbara: "Io e lei insieme da quando avevo 15 anni"
© Da video
Moreno Torricelli ricorda a "Verissimo" la moglie Barbara, scomparsa nel 2010 a causa di una leucemia, e parla dell'amore per la famiglia che hanno costruito insieme. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Alessio, Arianna e Aurora. "Con Barbara siamo cresciuti insieme, ci siamo conosciuti a 15 anni, lei lavorava con mia cugina - confida a Silvia Toffanin - Ci siamo sposati a 23 anni, dopo il mio primo anno in serie A. Poi sono arrivati tre figli".
"Quando ho finito la carriera di giocatore Barbara si è ammalata, sono stati 9 mesi di calvario. Era il periodo di Natale e non stava bene, aveva sempre qualche linea di febbre. Siamo partiti per qualche giorno di vacanza in montagna e quando siamo rientrati è andata al pronto soccorso. Da lì la diagnosi di leucemia ed è stata subito ricoverata. Fin dall'inizio il dottore ci ha detto che si trattava di una delle forme peggiori, aveva il 2% di possibilità. In quel momento ho deciso di non dirlo né ai familiari di Barbara né ai nostri figli per non far perdere loro la speranza" ha raccontato commosso l'ex calciatore della Juventus.
"I figli sono ciò che Barbara mi ha lasciato e che mi ha dato la forza di andare avanti. Lei rivive in loro. È stato difficile perché la famiglia è donna. Ai miei figli è capitata la cosa peggiore che potesse capitare, però insieme ce l'abbiamo fatta" ha concluso.