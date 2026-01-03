Moreno Torricelli ricorda la moglie: "La leucemia se l'è portata via in 9 mesi"

"Quando ho finito la carriera di giocatore Barbara si è ammalata, sono stati 9 mesi di calvario. Era il periodo di Natale e non stava bene, aveva sempre qualche linea di febbre. Siamo partiti per qualche giorno di vacanza in montagna e quando siamo rientrati è andata al pronto soccorso. Da lì la diagnosi di leucemia ed è stata subito ricoverata. Fin dall'inizio il dottore ci ha detto che si trattava di una delle forme peggiori, aveva il 2% di possibilità. In quel momento ho deciso di non dirlo né ai familiari di Barbara né ai nostri figli per non far perdere loro la speranza" ha raccontato commosso l'ex calciatore della Juventus.