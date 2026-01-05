Mickey Rourke chiede aiuto ai fan: "Rischio lo sfratto, devo oltre 50mila euro di affitti arretrati"

"Mickey Rourke sta affrontando una situazione molto difficile e urgente: rischia di essere sfrattato", si legge nella descrizione della campagna. L'obiettivo è coprire le spese immediate legate all'alloggio e "dare a Mickey un po’ di stabilità e tranquillità durante un periodo estremamente stressante". La raccolta è gestita da Liya-Joelle Jones, amica e membro del team dell'attore, che ha spiegato come sia stato "incredibilmente toccante vedere quante persone vogliono aiutarlo".