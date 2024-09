Heather Parisi presto nonna: "Non vedo l'ora ma sono stufa di chi scrive bugie"

Heather Parisi si dice "estasiata" dall'idea di diventare nonna per la prima volta e a "Verissimo" risponde a chi, sui social, l'accusa di non aver fatto visita alla figlia Jacqueline Luna quando è atterrata in Italia da Hong Kong preferendo piuttosto andare dal parrucchiere di fiducia. "Sono davvero felice di conoscere i miei futuri nipoti, questi pseudo influencer la smettano di scrivere bugie e di mettermi parole in bocca", dice l'ex ballerina che poi ribadisce l'intenzione di non voler parlare della gravidanza della secondogenita 24enne, incinta del primo figlio con il cantante Ultimo. "Ho sempre avuto un rispetto incredibile per i miei genitori anche se hanno sbagliato. Quando mi intervistano e non voglio parlare io glisso le domande ma non è vero che sono bugiarda", rimarca Parisi.