"Fieri di noi - United 4 Children": un inno alla speranza

I “Ragazzi del Verga” sono i giovani pazienti oncologici tra i 14 e i 20 anni coinvolti nel progetto adolescenti della Fondazione Maria Letizia Verga di Monza: nato dall’esperienza della malattia, il brano è un inno alla speranza e alla capacità di trasformare le difficoltà in forza. Il ricavato sarà interamente utilizzato dalla Fondazione, dedicata allo studio e alla cura delle leucemie e dei linfomi nei bambini e negli adolescenti e da 45 anni attiva nel sostegno di bambini, adolescenti e famiglie che affrontano la malattia. Il progetto nasce dalla collaborazione di Jacopo Ettorre, Luca Galeandro (Strage), che ha curato composizione e produzione, Vincenzo Sconamiglio, che si è occupato di mix e master, e Davide Sacco (Duala), artista emergente nonché autore e promotore dell’iniziativa. Chiara Sernacchioli, Cristiano Magaletti e Andrea Pinto hanno contribuito ad aggregare tutti gli artisti coinvolti e a seguire l’intero sviluppo del progetto.



Le grafiche e il videoclip ufficiale portano invece la firma di Jacopo Rossini che ne ha curato l’intera realizzazione, a cui hanno collaborato anche Universal Music Italia e Sony Music Italy. "Vivere una malattia oncologica in adolescenza rappresenta una difficoltà ulteriore e specifica", spiega Mariapaola Verga, vicepresidente della Fondazione Maria Letizia Verga. "Il nostro impegno va nella direzione di far vivere l’adolescenza in ospedale mantenendo progettualità, scambio con i pari e attività che assecondino le passioni dei ragazzi e delle ragazze: in questo la musica, lo sport e le esperienze creative sono uno strumento potentissimo. Curare un giovane non significa solo affrontare la malattia clinicamente ma supportare la sua idea di futuro, accoglierne le emozioni negative e nutrirne la creatività, perché ciascuno possa continuare a crescere e sperare anche nei momenti più difficili".