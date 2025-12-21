"Fieri di noi - United 4 Children": un inno alla speranza

Sulle piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo dei "Ragazzi del Verga", supportati da un nucleo di popstar nazionali
E' disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Fieri di noi - United 4 Children”, il nuovo singolo realizzato dai Ragazzi del Verga, con protagoniste le voci del coro dei giovani pazienti, affiancate da un cast eccezionale: Alessandra Amoroso, Bresh, Clementino, Dani Faiv, Duala, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, Paky, Petit, Rose Villain, Stash (The Kolors)
I “Ragazzi del Verga” sono i giovani pazienti oncologici tra i 14 e i 20 anni coinvolti nel progetto adolescenti della Fondazione Maria Letizia Verga di Monza: nato dall’esperienza della malattia, il brano è un inno alla speranza e alla capacità di trasformare le difficoltà in forza. Il ricavato sarà interamente utilizzato dalla Fondazione, dedicata allo studio e alla cura delle leucemie e dei linfomi nei bambini e negli adolescenti e da 45 anni attiva nel sostegno di bambini, adolescenti e famiglie che affrontano la malattia. Il progetto nasce dalla collaborazione di Jacopo Ettorre, Luca Galeandro (Strage), che ha curato composizione e produzione, Vincenzo Sconamiglio, che si è occupato di mix e master, e Davide Sacco (Duala), artista emergente nonché autore e promotore dell’iniziativa. Chiara Sernacchioli, Cristiano Magaletti e Andrea Pinto hanno contribuito ad aggregare tutti gli artisti coinvolti e a seguire l’intero sviluppo del progetto.
Le grafiche e il videoclip ufficiale portano invece la firma di Jacopo Rossini che ne ha curato l’intera realizzazione, a cui hanno collaborato anche Universal Music Italia e Sony Music Italy. "Vivere una malattia oncologica in adolescenza rappresenta una difficoltà ulteriore e specifica", spiega Mariapaola Verga, vicepresidente della Fondazione Maria Letizia Verga. "Il nostro impegno va nella direzione di far vivere l’adolescenza in ospedale mantenendo progettualità, scambio con i pari e attività che assecondino le passioni dei ragazzi e delle ragazze: in questo la musica, lo sport e le esperienze creative sono uno strumento potentissimo. Curare un giovane non significa solo affrontare la malattia clinicamente ma supportare la sua idea di futuro, accoglierne le emozioni negative e nutrirne la creatività, perché ciascuno possa continuare a crescere e sperare anche nei momenti più difficili".
In “Fieri di noi – United 4 Children”, i giovani raccontano il viaggio di chi affronta momenti di preoccupazione per il proprio futuro, cercando una luce anche quando tutto sembra perduto. Parlano del coraggio di credere in sé stessi, dell’importanza di accettare le proprie imperfezioni e di saper trovare gioia nelle piccole, grandi vittorie quotidiane. Ogni artista ha portato nel brano una prospettiva personale: c’è chi celebra i sogni e la determinazione, chi riflette sulla crescita attraverso gli errori e chi sottolinea il valore dell’amore e della libertà. Le diverse voci si intrecciano in un messaggio corale di consapevolezza, forza e umanità, arricchito dai cori dei Ragazzi del Verga che donano una dimensione ancora più emozionante.
Fondazione Maria Letizia Verga
Fondata come associazione “Comitato Maria Letizia Verga” nel 1979 da Giovanni Verga (papà di Maria Letizia, morta di leucemia a soli quattro anni), dal 2025 fondazione ETS, la Fondazione Maria Letizia Verga riunisce genitori, volontari, amici, sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari impegnati nella lotta contro le leucemie del bambino. Ha più di 20.000 sostenitori e può contare oggi su oltre 250 volontari. In oltre 45 anni ha svolto innumerevoli attività finalizzate allo studio e cura delle leucemie infantili che hanno consentito di assistere e guarire 2.500 bambini e adolescenti, contribuendo in modo decisivo ad aumentare la percentuale di guarigione dei bambini e dei ragazzi con diagnosi di leucemia (ad oggi 85% contro il 30% del 1979). Il Comitato Verga è stato promotore della nascita della Fondazione Tettamanti e dell’omonimo centro di ricerca, della Fondazione MBBM, nonché finanziatore della costruzione del Centro Maria Letizia Verga a Monza.