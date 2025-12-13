"Alessandro Magno oltre la storia": tre serate su Focus dedicate al grande Imperatore

Nella terza puntata, Pepe approfondisce la figura di Alessandro, al culmine dell’espansione del suo impero: gli eccessi e le pretese avanzate verso sudditi e soldati, nella nuova veste divina. L’isolamento crescente e le prime congiure. La morte del Grande e l’impossibilità di mantenere unito l’impero. I regni dei diadochi, alle prese con guerre civili e disordini. L’ellenismo, come nuova epoca culturale, bistrattata ma importantissima, tra il declino del mondo greco e l’ascesa della potenza romana.