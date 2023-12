X, problemi globali di collegamento per gli utenti

Le segnalazioni di disservizio

Secondo The Independent le segnalazioni di disservizio sono state 70mila da diversi Paesi, compresi Regno Unito, Stati Uniti e India. Sia nella versione web sia in quella via app, gli utenti hanno visto comparire il messaggio "Benvenuti in X" al posto dei feed dove compaiono i tweet se il social funziona normalmente. I disservizi hanno riguardato anche la versione a pagamento X Premium. Non è la prima volta che X registra problemi quest'anno. Contattata da The Independent sulle origini del disservizio, l'azienda non ha ancora rilasciato commenti.