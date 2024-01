Dispositivi connessi, un consumatore su 3 ne comprerà di più

Si vorrebbe acquistare specialmente gli apparecchi intelligenti per monitorare la salute e per proteggere la casa

Sebbene i consumatori abbiano sempre più interesse per i prodotti connessi, si aspettano che i venditori si assumano una maggiore responsabilità per quanto riguarda gli aspetti legati alla sostenibilità e che garantiscano una maggiore protezione dei dati.

Tgcom24

Quattro consumatori su cinque A possedere un apparato di intrattenimento connesso, come smart tv e console di gioco, sono circa quattro consumatori su cinque. Si tratta, infatti, di dispositivi che hanno una popolarità maggiore a livello globale in quanto connessi e perciò, in costante aumento. Il 60% dei consumatori ne possiede almeno uno, percentuale che cambia in base al Paese d’analisi. Stati Uniti, infatti, raggiungono il 77%, mentre il Canada il 38%.

Si comprano più apparecchi per sicurezza a casa e assistenza sanitaria smart L' acquisto di prodotti relativi alla sicurezza domestica e all'assistenza sanitaria intelligente è in aumento. Si registra nel report, anche una maggiore diffusione degli assistenti vocali, con l'85% dei consumatori a livello globale che utilizza un qualche tipo di assistente vocale a casa, sul cellulare o in auto, soprattutto per la navigazione sul web o la ricerca di prodotti e servizi.

La necessità dei dispositivi Stando al rapporto, il 67% delle persone ritiene che i prodotti connessi siano una necessità, mentre il 41% li considera utili per risparmiare tempo e semplificare le azioni quotidiane.

Gli apparecchi più desiderati In cima alla lista dei desideri dei consumatori ci sono i dispositivi per la sicurezza domestica e gli indossabili per la salute. Il 71% dei consumatori vuole ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo, e il 62% è favorevole a sperimentare dispositivi alimentati dall'intelligenza artificiale mentre il 68% dichiara che, se esistesse un apparecchio indossabile in grado di svolgere tutte le funzioni che svolge oggi un cellulare, lo proverebbe.

Più consapevolezza riguardo a smaltimento e privacy La consapevolezza riguardo allo smaltimento dei dispositivi connessi e alle emissioni di anidride carbonica è in crescita, tanto che il 68% è conscio del costo ambientale dei rifiuti elettronici e il 59% è interessato a sapere quale sia l'impronta di carbonio dei prodotti connessi.

Un altro tema importante riguarda la privacy dei dati. Solo un terzo dei consumatori è soddisfatto di quella offerta dai prodotti connessi. Il 75% dei consumatori considera la fiducia un fattore chiave nelle decisioni di acquisto, più della convenienza (70%) e del costo (67%) dei prodotti stessi.