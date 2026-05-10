“Sub-ghosting”, quanto si spende ogni anno in abbonamenti inutilizzati ma non disdetti

Revolut, incrociando i dati sulla popolazione maggiorenne con le ammissioni degli intervistati, ha stimato l’impatto economico di questo fenomeno: il 52% degli italiani infatti afferma di pagare ogni mese per degli abbonamenti che non usa e tra questi il 18% spreca tra i 5 e i 10€, il 10% fino a 15€ e un 3% supera i 20€ mensili. I dati dunque suggeriscono che gli italiani perdano oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti non utilizzati, che si traducono in uno spreco annuale complessivo di almeno 1,7 miliardi di euro. Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe e LATAM di Revolut, ha commentato: “Che sia per dimenticanza o per la pigrizia di affrontare procedure di cancellazione talvolta reputate complesse, milioni di euro vengono sprecati ogni giorno. Le app di banking evolute come Revolut sono lo strumento perfetto per 'esorcizzare' questi costi: offrono funzionalità chiare per individuare i pagamenti ricorrenti e gestirli, oltre a permettere di bloccarli con un semplice tocco, rendendo la gestione finanziaria trasparente e immediata."