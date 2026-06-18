SaveFamily sbarca in Italia, ecco gli smartwatch pensati per bambini e anziani

SaveFamily, azienda spagnola attiva nel campo della tecnologia sicura per la famiglia, sbarca sul mercato italiano. Il brand ha come obiettivo quello di supportare con smartwatch di ultima generazione la cura, la sicurezza e la protezione dei propri familiari. Nata da un'idea dell’attuale CEO Jorge Álvarez, l'azienda ha sviluppato una linea di dispositivi basata sul concetto di "Safety by design", offrendo protezione e semplicità d'uso per tutte le età. SaveFamily è già operativa in Italia attraverso il proprio canale e-commerce ufficiale.