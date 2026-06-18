SaveFamily sbarca in Italia, ecco gli smartwatch pensati per bambini e anziani

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SaveFamily, azienda spagnola attiva nel campo della tecnologia sicura per la famiglia, sbarca sul mercato italiano. Il brand ha come obiettivo quello di supportare con smartwatch di ultima generazione la cura, la sicurezza e la protezione dei propri familiari. Nata da un'idea dell’attuale CEO Jorge Álvarez, l'azienda ha sviluppato una linea di dispositivi basata sul concetto di "Safety by design", offrendo protezione e semplicità d'uso per tutte le età. SaveFamily è già operativa in Italia attraverso il proprio canale e-commerce ufficiale.
Le sfide di SaveFamily
Le sfide sociali e demografiche che SaveFamily si propone di affrontare sono due: da un lato l'accesso precoce al digitale dei più piccoli, con 1 bambino su 5 che utilizza lo smartphone per più di 6 ore al giorno e il 77% di adolescenti che si sente dipendente dal proprio telefono. Dall’altro, l'invecchiamento progressivo della popolazione: in Italia oltre il 25% dei cittadini ha superato i 65 anni, creando un crescente bisogno di assistenza da parte dei familiari. In questo contesto l’azienda offre un ecosistema completo di soluzioni che valorizzano l’uso dei device elettronici, bilanciando il bisogno umano di indipendenza, sia in giovane età che più avanzata, con la sicurezza.
I prodotti per giovani e senior
Per quanto riguarda i più giovani, gli smartwatch permettono di essere liberi nelle attività giornaliere – come andare a scuola o giocare al parco – mantenendo un collegamento con i genitori tramite GPS, chiamate e tasto SOS. Inoltre viene evitata l'esposizione ai pericoli dei social media o a contenuti non adatti. I prodotti per i senior invece rispondono al bisogno di assistenza da remoto, offrendo geolocalizzazione, avvisi di caduta e monitoraggio dei parametri vitali: questi permettono agli anziani di poter contare su un supporto immediato in caso di necessità, e ai figli di poter monitorare a distanza la situazione e intervenire tempestivamente.