Il primo computer programmabile della storia veniva installato 80 anni fa

Il 15 febbraio del 1946, 80 anni fa, venne installato all'Università della Pennsylvania il primo computer programmabile elettronico e digitale della storia: era l'Eniac, acronimo di Electronic numerical integrator and computer. Altri calcolatori prima di lui avevano posseduto alcune di queste caratteristiche, ma l'Eniac fu il primo ad averle tutte. A progettarlo, in oltre 7.200 ore di lavoro, furono i due americani J. Presper Eckert e John Mauchly, ma la sua programmazione venne affidata a sei donne, selezionate tra circa 200 candidate e soprannominate le "Eniac Girls": Fran Bilas, Jean Jennings, Ruth Lichterman, Kay McNulty, Betty Snyder e Marlyn Wescoff. Insieme a Ada Lovelace, queste donne furono le prime programmatrici della storia, ma il loro ruolo non venne mai riconosciuto ufficialmente.