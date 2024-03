Intelligenza artificiale nella P.A., sondaggio: utile per il 77% dei lavoratori

L'intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione è utile per il 77% dei dipendenti pubblici, solo l'8% teme di perdere il lavoro.

Sono i dati contenuti in una ricerca di Microsoft-Fpa - in occasione del Forum Ital.IA - che ha coinvolto un campione di 1.600 dipendenti pubblici italiani. Secondo l'analisi, l'IA per il 60% dei lavoratori può aumentare la produttività, per il 59% migliorare la qualità del lavoro, per il 50% sviluppare la creatività o accrescere le competenze. L'85% dei dipendenti pubblici italiani, inoltre, ha già utilizzato un qualche strumento basato sull'IA. Principalmente si tratta di chatbot e assistenti virtuali (nel 68%), di app per scrivere testi o fare traduzioni (51%).