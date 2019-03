Facebook:password di centinaia di milioni di utenti visibili a staff

Le password Facebook di centinaia di milioni di utenti non sono state mascherate adeguatamente, rimanendo così accessibili e visibili allo staff del social network. Lo afferma la società stessa, assicurando che ora il problema è stato risolto. Il social di Mark Zuckeberg ha rinvenuto le password in formato leggibile a gennaio durante una revisione della sicurezza. Le password non sono state comunque visibili a nessuno all'esterno di Facebook.