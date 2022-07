CoTweet: al via il test per il tweet con doppio autore

Questa funzione chiamata per ora CoTweet consentirebbe a due utenti di apparire in coppia nell'intestazione del post.

Come funziona -

La funzione sarebbe dedicata soprattutto a utenti o pagine aziendali con un certo seguito e in particolare a giornalisti, analisti od organizzazioni che potrebbero sfruttare questa opzione collaborativa per creare thread più informativi e interattivi. La tester Kelly Vaughn, ha pubblicato alcuni screenshot direttamente dalla piattaforma di prova. Il tweet parte da uno dei due utenti che pubblica un post taggando l'altra persona che vuole coinvolgere. Successivamente questa riceverà un messaggio diretto (Dm) e dovrà approvare la collaborazione. A questo punto la conversazione proseguirà risultando pubblica e chiunque potrà parteciparvi commentando, mettendo like o ritwittando.

Il portavoce -

"Stiamo continuando a esplorare nuovi modi in cui le persone possono collaborare su Twitter - ha commentato il portavoce di Twitter, Joseph J. Nuñez - stiamo testando il CoTweet per un periodo di tempo limitato per scoprire come le persone e i brand possano utilizzare la funzione per crescere e raggiungere un nuovo pubblico e rafforzare le loro collaborazioni con altri account".

In questo momento il CoTweet è ancora sperimentale. Il post per ora, ha una sola firma ma basta cliccarci sopra per scoprirne la natura con doppio autore. È Molto probabile che Twitter decida d'implementare questa funzione, che sembra una tra quelle più richieste al momento. Questo, inoltre, permetterebbe alla Società di competere con Instagram che ha attivato la possibilità di postare lo stesso contenuto da due persone diverse, già da un anno.