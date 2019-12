Codice Atlantico, la app interattiva per esplorarlo vince un premio a Londra

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, The Visual Agency ha sviluppato, in collaborazione con la Biblioteca Ambrosiana di Milano, un’applicazione interattiva che consente di esplorare il Codice Atlantico, la più grande opera di Leonardo. Un progetto che ha ottenuto la massima onorificenza a Londra il 20 novembre nella categoria "Arts, Entertainment & Culture" agli "Information Is Beautiful Awards", vincendo il “Premio Oscar” nel campo della data visualization e dell’information design.