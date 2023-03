Bold Glamour, il filtro della bellezza “finta” che spopola su TikTok spaventa gli esperti

A catturare subito i ragazzi della Gen Z è stata la precisione dell'algoritmo: a differenza dei filtri del passato, Bold Glamour non solo non va in tilt se passiamo una mano di fronte alla videocamera ma risulta molto più convincente e realistico. Ma gli esperti mettono in guardia : "Dai social continuano ad arrivare ai giovani messaggi di inadeguatezza".

Come funziona - Sfruttando le nuove tecniche di intelligenza artificiale generativa, l'algoritmo applica in tempo reale sui video la quantità di trucco e filler giusta per un look "da influencer": le rughe scompaiono, le labbra si gonfiano e le imperfezioni vengono rimosse. E il nostro vecchio volto lascia spazio a qualcos'altro: un nuovo io digitale da copertina, che esercita un appeal irresistibile tra i giovanissimi che popolano TikTok. Ma non solo. Anche vip e influencer sono state rapite dalla novità.

Il timore degli esperti - Ed è proprio sulla standardizzazione della bellezza che si sta concentrando la polemica. Il filtro, infatti, ha la capacità di creare una realtà virtuale che non esiste, promuovendo uno standard di bellezza potenzialmente tossico per i giovani utenti della piattaforma, facilmente influenzabili. L’aspetto estremamente liscio e uniforme creato dal filtro può creare insicurezze e problematiche psicologiche in chi lo utilizza, soprattutto quando questi confrontano il loro aspetto naturale con quello creato dal filtro. C’è il timore che la situazione possa solo peggiorare, contribuendo a diffondere canoni estetici irraggiungibili, perfezionistici e deleteri per il benessere e l’autostima delle persone. "Dai social continuano ad arrivare ai giovani messaggi di inadeguatezza - afferma a Il Messaggero David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi - Li spingono ad aderire a degli standard di apparenza estremamente distorsivi. Il messaggio è: tu non sei come dovresti essere".

I filtri spopolano tra gli under 14 - Secondo una ricerca dell'Università di Cassino il 50% dei giovani under 14 usa i filtri messi a disposizione dai social per modificare la propria immagine e il 42% di loro vorrebbe essere nella vita reale così come appare quando li utilizza. "I filtri nascono come gioco, ma gli sviluppi che hanno visto l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale a queste tecnologie e la crescita conseguente della qualità del servizio stanno cambiando radicalmente questa prospettiva", dice Simone Digennaro, PhD, Ricercatore e Educatore Professionale, Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie e coordinatore della ricerca, intervenendo nel dibattito su Bold Glamour, il filtro di TikTok che grazie all'IA porta a un nuovo livello la modifica di foto e video, alterando i volti con un iperrealismo raffinatissimo per farli apparire perfetti.

Il dibattito anche su TikTok - Su TikTok il dibattito è aperto: da un lato c’è chi sottolinea la precisione e l’efficacia del filtro “Bold Glamour” e lo considera un innocuo passatempo, dall’altro c’è chi invece evidenzia i rischi per la salute mentale posti dall’utilizzo di tecnologie di questo tipo. Molti commenti di chi lo ha provato non sono positivi: si vedono diversi, npn si rinoscono in quell'immagine distorta. Joanna Kenny, un’ex estetista che ora sfida gli standard di bellezza irrealistici con il suo movimento #poresnotflaws, ha dichiarato che il filtro crea un effetto che non le somiglia per niente, che la faceva sentire “brutta”.