Amazon presenta "Astro", il robot tuttofare con la "mente" di Alexa

È alto sessanta centimetri e pesa meno di dieci chili, si muove ed è in grado di riconoscere i volti umani. L'unica cosa che "Astro" , l'ultima creazione di Amazon in arrivo sul mercato americano a fine anno, non ha dei robot dei migliori film di fantascienza è un volto umanoide. Al suo posto, un display lcd mostra espressioni e reazioni. Funzionerà grazie alla tecnologia intelligente Alexa , ma la società di Jeff Bezos assicura che è "più di un'Alexa con le ruote". Costerà in un primo momento 999,99 dollari, ma dopo il lancio il prezzo salirà a 1.449,99 dollari.

"Un robot? Cosa ce ne facciamo?", chiede una donna nel video di presentazione del robot tuttofare firmato Amazon. La risposta è presto data: Astro è in grado di muoversi - grazie alle sue tre ruote - in tutta la casa, in modo autonomo o su richiesta, dal vivo e a distanza. "Può essere utilizzato per controllare le persone o gli animali tra le pareti domestiche, o per pattugliare la casa inviando ai proprietari avvisi se scopre qualcosa di inusuale. Ma anche per portarci una birra o comunicare con altre persone in video mentre ci segue", spiega Amazon. Dotato di un braccio periscopico, può infatti interagire con manopole e pulsanti, mentre riesce a evitare gli ostacoli grazie al sistema di telecamere di cui è integrato.

"È fantascienza che diventa realta", ha commentato il gruppo americano. Un animale entrato in casa? Il gas lasciato aperto? Ma anche una possibile intrusione da parte di estranei all'interno delle mura domestiche. Queste sono solo alcune delle situazioni che Astro può riuscire a gestire, facendo attivare sistemi di allarmi, o mostrando grazie alle fotocamere di cui è integrato cosa sta succedendo direttamente sullo schermo dello smartphone del proprietario di casa. "Quando sei fuori, puoi usarlo per controllare la tua casa", ha detto Dave Limp, vicepresidente di Amazon, nel video promozionale, "Astro potrebbe essere utilizzato anche per verificare che tutto vada bene con gli anziani presenti in casa".

Tutto sotto controllo, quindi, ma quali sono i rischi per la privacy? "In alcuni casi, una telecamera di sorveglianza domestica può essere utile", ha affermato Matthew Guariglia, analista della ONG Electronic Frontier Foundation, che difende i diritti umani online. "Ma - sottolinea - il dispositivo potrebbe anche fungere da cavallo di Troia per hacker o polizia". Dubbi che Limp ha voluto subito confutare, spiegando che gli utenti potranno bloccare le lenti e i microfoni del robot. Mentre eventuali tetnativi di hackeraggio saranno riconosciuti dal robot che li segnalerà attraverso messaggi e notifiche.