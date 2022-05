Zeiss lancia le nuove lenti fotocromatiche PhotoFusion X

A volte passare dagli occhiali da vista a quelli da sole può essere una seccatura. Le variazioni di illuminazione risultano impegnative per l’occhio umano: passando da un ambiente interno a uno esterno, l'illuminazione può essere fino a 100 volte più intensa, il che può comportare un fastidioso abbagliamento. Oltretutto non sempre gli occhiali da sole sono a portata di mano: i consumatori che indossano occhiali da sole quando ne hanno bisogno sono meno del 22%. Per chi non le usa, la principale motivazione tecnica per cui le lenti fotocromatiche non vengono acquistate è che impiegano molto tempo a tornare chiare. È proprio partendo da queste esigenze che Zeiss , azienda leader nel settore dell'ottica, ha sviluppato le nuove lenti fotocromatiche PhotoFusion X , completamente ripensate per offrire prestazioni superiori in ogni situazione.

L'innovativa tecnologia delle lenti fotocromatiche Zeiss PhotoFusion X non solo assicura un rapido scurimento delle lenti non appena l'occhiale viene esposto alla luce solare, ma garantisce anche una maggior velocità di schiarimento rispetto alle precedenti soluzioni Zeiss quando si rientra in un ambiente chiuso. Un risultato questo, visibile ad occhio nudo, e che è stato reso possibile grazie ad anni di Ricerca e Sviluppo dei laboratori Zeiss proprio su questa caratteristica, il tempo di schiarimento, che veniva vissuta come un limite delle lenti fotocromatiche.

Gli occhiali che montano le lenti ZEISS PhotoFusion X garantiscono, anche da chiare, una protezione del 30% in più contro la luce blu rispetto a una tradizionale lente fotocromatica e questo grazie a un'altra innovazione sviluppata da Zeiss: il materiale BlueGuard. Ma non solo: forniscono di serie una protezione completa (fino a 400 nm, come un occhiale da sole) anche dai dannosi raggi UV, in qualsiasi momento della giornata e con qualsiasi condizione di luce e anche a qualunque livello di scurimento della lente.

Le lenti Zeiss PhotoFusion X sono disponibili in 5 diversi colori base: Grey, Extra Grey, Brown, Pioneer e Blu, ognuno pensato per gusti e stili differenti, ma sempre pronti a garantire repentini cambi di intensità al variare della luce. Per i portatori di lenti fotocromatiche, le tonalità grigie e marroni sono di gran lunga le preferite, ma Zeiss mette a disposizione un'ampia gamma di combinazioni colore e specchiatura (fino a 25 diverse) per consentire a ogni portatore di seguire il proprio stile personale, in estate come in inverno.