"World Durum and Pasta Forum 2024": a Roma l'evento internazionale che celebra l'eccellenza della filiera agroalimentare

Italia sempre più leader - Interessanti e ricchi di spunti sono stati i dialoghi tra il giornalista Claudio Calì e i vertici delle aziende protagoniste del settore, come Vincenzo Divella di Divella, Giuseppe Ferro de La Molisana, Mariella Bianchi di Molitoria Umbra, Angelo Mastrolia di New Princes Group, Margherita Mastromauro di Pastai Italiani di Unione Italiana Food, Marina Mastromauro di Pastificio Granoro, Massimo Menna di Pastificio Lucio Garofalo, Mario Piccialuti di Unione Italiana Food, Massimiliano Giansanti di Confagricoltura e Niccolò D’Andria di Associazione Nazionale Cerealisti. "Oggi c'è l'occasione per una riflessione a tutto tondo sulle sfide che tutta la filiera si trova ad affrontare - ha detto Lorenzo Galanti, direttore generale dell'agenzia Ice -. Non si deve dimenticare il ruolo fondamentale degli agricoltori. È grazie a loro che siamo in grado di portare su mercati internazionali un prodotto di alto livello come la pasta". Interventi apprezzati dai presenti per esplorare le ultime tendenze nel mercato del grano duro, approfondire le conoscenze sulla produzione globale, le nuove ricerche sulla coltivazione strategica per l'Italia e le più recenti abitudini di consumo.