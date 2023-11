Winelivery mira a consolidare la propria leadership di mercato

Winelivery punta all’espansione dei suoi winebar e al potenziamento della propria agenzia digitale. Sono gli obiettivi della società, che ha annunciato una significativa raccolta di capitali pari a 3,5 milioni di euro per accelerare l'espansione dell'azienda, nota per il suo servizio di consegna a domicilio a temperatura controllata di vini e alcolici e per la recente apertura della sua innovativa catena di digital bar in tutta Italia.

Un'azienda in crescita costante

Negli ultimi due anni post pandemia Winelivery è riuscita a mantenere i volumi guadagnati nel periodo pandemico e, secondo le previsioni, è stimato un fatturato di 18 milioni di euro nel 2027. Per raggiungere tali risultati, Winelivery utilizzerà i capitali della raccolta per espandere la linea di business Bar&Enoteca, che attualmente conta già quattro locali di proprietà, tre in franchising e otto in allestimento, per arrivare a fine piano nel 2027 con più di 80 punti vendita.

Con 1,6 milioni di download a oggi, quella di Winelivery è l’app italiana del beverage più scaricata. Ma questo è solo uno dei primati raggiunti dalla società, che è in crescita costante come mostrano anche il 1° posto conseguito nella classifica Leader della Winelivery crescita 2022 del Sole 24 Ore, e il 9° posto nell’FT100 Europe Fastest Growning Companies 2022 del Financial Times.

"Siamo riusciti a creare un brand di rilievo sul panorama italiano, diventando un caso di studio nel mondo digitale. Ora puntiamo a sfruttare il nostro marchio, la nostra community e la nostra tecnologia per fare la differenza anche nel mondo fisico con il progetto Bar&Enoteca" ha commentato Francesco Magro, CEO & Founder di Winelivery.

Oltre a questo, Winelivery investirà ulteriormente nella linea Data&Media, puntando a consolidare la propria digital marketing agency “Wedia”, che sfrutta le proprie community e i dati proprietari per aiutare le aziende clienti (del mondo Wine&Beverage o settori affini) ad aumentare l’efficienza delle campagne e prendere decisioni data driven e acquisirà una media company.



L’attuale raccolta di Winelivery viene effettuata attraverso lo strumento del SAFE (Simple Agreement for Future Equity), un metodo semplice per investire in maniera vantaggiosa in una società: un soggetto effettua un investimento, ma ottiene le relative quote in un secondo momento, al verificarsi di uno specifico evento che immette nuova liquidità in azienda (nuovo finanziamento, aumento di capitale, vendita quote di partecipazione etc.). Il Safe è particolarmente vantaggioso per gli investitori poiché consente di convertire le somme investite in quote della società finanziata a condizioni di favore rispetto a coloro che investono nei successivi round di finanziamento.

“Winelivery ci ha convinto perché è uscita dalla fase early stage e ha dimostrato capacità di crescita sostenibile e minori rischi complessivi. È un ottimo target per il nostro veicolo di investimento che mira a iniziative meno estreme” ha dichiarato Marco Campagnacci, Presidente di XEquity, Investitore nel SAFE.

Una parte del capitale necessario per il piano di sviluppo di Winelivery è già stata raccolta, grazie a investimenti per 1,5 milioni di euro da parte di soci e player di alto profilo quali XEquity e Gellify da anni lead investor dell’azienda.

Winelivery ha stretto un accordo con CrowdFundMe, portale di crowdinvesting su cui la società ha raccolto dei capitali nelle prime fasi di sviluppo, al fine di pubblicare una pagina informativa sul suo sito e raggiungere un maggior numero di investitori.

Per ulteriori informazioni: https://www.crowdfundme.it/landing/winelivery-news/