Wellmicro celebra 10 anni di attività, la storia dell’azienda italiana

La storia dell’azienda è segnata da alcune tappe chiave, come ad esempio il primo test per microbiota intestinale brevettato nel 2016. A questo è seguito nel 2023 il test vaginale e, infine, è arrivata l’introduzione della metagenomica shotgun nel 2024: si tratta di un’innovazione che consente di analizzare simultaneamente il DNA di batteri, virus, funghi e parassiti, restituendo una mappa funzionale e tassonomica completa delle comunità microbiche. E grazie all’integrazione tra metagenomica shotgun e intelligenza artificiale, Wellmicro contribuisce allo sviluppo della medicina di precisione, individuando nuovi biomarcatori, probiotici di nuova generazione e strategie terapeutiche personalizzate. L’azienda a oggi ha effettuato oltre 50mila analisi, supportando più di 500 professionisti tra clinici, biologi e ricercatori. Inoltre ha partecipato a più di 180 conferenze scientifiche, organizzando 60 corsi di formazione e 40 webinar. Wellmicro dispone poi di un team di 10 ricercatori, 4 brevetti, 24 pubblicazioni scientifiche e una rete di 25 progetti di ricerca in collaborazione con università, enti istituzionali e multinazionali del settore Life Science.