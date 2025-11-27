Wellmicro celebra 10 anni di attività, la storia dell’azienda italiana

Fondata nel 2015 come spin-off accademico dell’Università di Bologna, dal 2021 fa parte del polo italiano della salute naturale Named Group
Wellmicro - azienda italiana dedicata all’analisi del microbioma umano, animale e ambientale - celebra i suoi primi 10 anni di attività: fondata nel 2015 come spin-off accademico dell’Università di Bologna, dal 2021 fa parte del polo italiano della salute naturale Named Group . “Oggi Wellmicro rappresenta con orgoglio un punto di riferimento nell’ambito del microbioma , essendo nel tempo divenuta partner strategico per enti di ricerca, cliniche, laboratori e industrie farmaceutiche”, ha detto il direttore generale di Wellmicro, Andrea Castagnetti. “L’impegno costante nello sviluppo di tecnologie proprietarie e l’adozione delle metodiche più avanzate hanno reso Wellmicro prima pioniera e poi protagonista della “Metagenomic Revolution”, anche oltre i confini nazionali”.
La storia dell’azienda è segnata da alcune tappe chiave, come ad esempio il primo test per microbiota intestinale brevettato nel 2016. A questo è seguito nel 2023 il test vaginale e, infine, è arrivata l’introduzione della metagenomica shotgun nel 2024: si tratta di un’innovazione che consente di analizzare simultaneamente il DNA di batteri, virus, funghi e parassiti, restituendo una mappa funzionale e tassonomica completa delle comunità microbiche. E grazie all’integrazione tra metagenomica shotgun e intelligenza artificiale, Wellmicro contribuisce allo sviluppo della medicina di precisione, individuando nuovi biomarcatori, probiotici di nuova generazione e strategie terapeutiche personalizzate. L’azienda a oggi ha effettuato oltre 50mila analisi, supportando più di 500 professionisti tra clinici, biologi e ricercatori. Inoltre ha partecipato a più di 180 conferenze scientifiche, organizzando 60 corsi di formazione e 40 webinar. Wellmicro dispone poi di un team di 10 ricercatori, 4 brevetti, 24 pubblicazioni scientifiche e una rete di 25 progetti di ricerca in collaborazione con università, enti istituzionali e multinazionali del settore Life Science.
Con l’ingresso in Named Group, l’azienda ha poi rafforzato la propria espansione internazionale: adesso opera in Italia, Croazia e Spagna. A Bologna comunque rimangono la sede principale e i laboratori di ricerca, all’interno di un distretto biotecnologico che unisce università, istituti del CNR e startup. Adesso Named Group vede in Emilia-Romagna la presenza di quattro aziende - oltre a Wellmicro, Farma-Derma, LIFe e INCO - il cui fatturato complessivo rappresenta il 45% circa del fatturato dell’intero gruppo. “A dieci anni dalla sua nascita, celebriamo una tappa importante per Wellmicro, eccellenza nell’ambito del microbioma e parte integrante del nostro gruppo, molto presente e attivo sul territorio dell’Emilia-Romagna”, ha detto Alessio Romitelli, CEO di Named Group. “Con la sua innata vocazione alla ricerca, Wellmicro arricchisce in modo significativo il percorso di Named Group, grazie alle competenze altamente specializzate che la contraddistinguono, verso un’offerta ancora più orientata a un benessere personalizzato per ogni età”.